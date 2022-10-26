Kızının cinsel ilişki görüntüsünün internette gezdiğini gören baba, videodaki genci öldürdü - Son Dakika
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Kızının cinsel ilişki görüntüsünün internette gezdiğini gören baba, videodaki genci öldürdü

26.10.2022 16:30
Kızının cinsel ilişki görüntüsünün internette gezdiğini gören baba, videodaki genci öldürdü

Malezya'da 43 yaşında bir adam, 16 yaşındaki kız ile cinsel ilişkiye girip ilişki anlarını videoya alıp videoyu internet üzerinden paylaşan 18 yaşındaki genci, yanına aldığı bir arkadaşıyla birlikte öldürdü.

Sarawak şehrinde korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre 18 yaşındaki Phang Di Ran isimli genç, 16 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girip ilişki anlarını videoya kaydetti. Genç daha sonra bu anları sosyal medya üzerinden paylaştı.

KIZIN BABASI GÖRDÜ

Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından videoyu görenlerden biri de kızın babası oldu. Videodaki genci bulmak için düğmeye basan baba, yanına bir arkadaşını da aldıktan sonra videodaki genci tespit etti.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Öfkeli baba ve yanındaki arkadaşı, Phang Di Ran isimli genci çırılçıplak şekilde soyduktan sonra öldüresiye dövdü. Öfkeli baba bununla da yetinmedi, genci hastane yerine polis karakoluna götürerek yaşanan olayı anlattı. Gencin anne ve babası da olayı duyunca polis karakoluna gitti.

HEMEN TEDAVİ ALTINA ALINDI AMA KURTULAMADI

Oğullarının konuşamadığını gören anne ve baba, çocuğu hemen hastaneye götürdü. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Phang Di Ran isimli genç kurtarılamadı.

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