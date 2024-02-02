Malezya\'da eski Başbakan Najib\'in 12 yıllık hapis cezasında indirime gidildi

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Malezya eski Başbakanı Najib Razak, Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuyla ilgili 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından yaşanan gelişmede Razak'ın cezasının yarıya düşürüldüğü ve para cezasında da indirime gidildiği öğrenildi.

KRALİYET AFFI İÇİN BAŞVURDU

Malezya Af Kurulu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada eski Başbakan Najib Razak'ın 12 yıllık hapis cezasının yarı yarıya düşürüldüğü ve para cezasında da indirime gidildiği belirtildi.

Kurul, Najib'in kraliyet affı başvurusunu değerlendirmek üzere ülkenin o zamanki kralı Sultan Abdullah Sultan Ahmed Şah'ın başkanlığında yapılan toplantıda indirimin onayladığını bildirdi. Kuruldan yapılan bilgilendirmede Razak'e verilen cezanın indirilmesinin ardından Najib'in 23 Ağustos 2028'de serbest kalacağı belirtildi.

CEZASI YARIYA İNDİRİLDİ, PARA CEZASI DÜŞÜRÜLDÜ

Najib'e verilen 210 milyon ringgit (44,5 milyon dolar) cezanın da 50 milyon ringgit'e (10,6 milyon dolar) düşürülmesine karar veren kurul, cezanın ödenmemesi durumunda hapis cezasının bir yıl daha uzatılacağını açıkladı.