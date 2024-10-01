Malezya'da uzun süredir kayıp olan 6 yaşındaki kızın ceset parçaları, 2 timsahın karnında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Malezya'da uzun süredir kayıp olan 6 yaşındaki kızın ceset parçaları, 2 timsahın karnında bulundu

Geniş Video İzle

Malezya'da 6 yaşındaki Cecelia Julan Intik'in kaybolmasının ardından, yakalanan iki dev timsahın midesinde insan kalıntıları bulundu. Nehirde yüzerken kaybolan kızın, bir yırtıcı tarafından sürüklendiği bildirilmişti. Timsahların midesindeki dişler, kemikler ve bozuk paraların Cecelia'ya ait olduğu düşünülüyor. Bu olay, vahşi yaşam ve insan yerleşimleri arasındaki çatışmanın acı bir örneği olarak görülüyor. Yetkililer, halkı nehir kenarlarında dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

01.10.2024 14:22  Güncelleme: 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malezya'nın Sarawak eyaletinde yaşanan trajik bir olay, uluslararası medyanın gündemine oturdu. 25 Eylül'de Sungai Tatau Nehri'nde yüzerken kaybolan 6 yaşındaki Cecelia Julan Intik'in akıbeti, iki dev timsahın yakalanmasıyla aydınlandı.

Sarawak Orman Kurumu uzmanları tarafından yakalanan timsahlar, sırasıyla 5,2 ve 5,5 metre uzunluğundaydı. Hayvanların ağırlığı nedeniyle, kıyıya çıkarılmaları için römorkör ve vinç kullanılması gerekti.

Cecelia'nın ailesi, kızlarının suda oynarken güçlü bir yırtıcı tarafından sürüklendiğini polise bildirmişti. Küçük kızın ablası ve büyükbabası, olaya tanık olmuş ancak müdahale edememişti.

27 Eylül'de yakalanan timsahların incelenmesi sırasında, birinin midesinde insan dişleri, kemikler ve bir avuç bozuk para bulundu. Yerel medya, bu kalıntıların Cecelia'ya ait olduğunu bildirdi.

Tatau bölgesi polis şefi yardımcısı Jame Reis, "Cuma günü iki timsah yakalandı. İlki sabah 09:30 civarında Hulu Sungai Sap'ta, 1,2 ton ağırlığında, ikincisi ise aynı gün öğleden sonra 13:20'de, 1,3 ton ağırlığındaydı," açıklamasında bulundu.

Bulunan insan kalıntıları, analiz için Malezya Kimya Departmanı'nın adli laboratuvarlarına gönderildi. Yakalanan timsahlar ise daha ileri incelemeler için ormancılık uzmanlarına teslim edildi.

Bu olay, vahşi yaşam ve insan yerleşimleri arasındaki çatışmanın trajik bir örneği olarak görülüyor. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için halkı nehir kenarlarında dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Malezya'da uzun süredir kayıp olan 6 yaşındaki kızın ceset parçaları, 2 timsahın karnında bulundu
Malezya'da uzun süredir kayıp olan 6 yaşındaki kızın ceset parçaları, 2 timsahın karnında bulundu
Malezya\'da uzun süredir kayıp olan 6 yaşındaki kızın ceset parçaları, 2 timsahın karnında bulundu

Malezya, 3-sayfa, Çevre, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Malezya'da uzun süredir kayıp olan 6 yaşındaki kızın ceset parçaları, 2 timsahın karnında bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • TC Umut Şentürk:
    Hayvanında dogası bu.onun 8ldugu yerede gitmezse olecek insanoglu sanki.hayvanida oldurmusler.insandan daha canisi daha gelmedi dunyaya. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
17:57 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:51 Didim’de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü Didim'de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü
09:17 İzmir’de şaşkına çeviren hırsızlık Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı İzmir'de şaşkına çeviren hırsızlık! Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı
09:16 Kabine sonrası Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı
08:51 İsrail’den Lübnan’a “Kuzeyin Okları“ operasyonu ABD işgale tam destek verdi, İran’ı açık açık uyardı İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı
08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 20:09:45. #1.13#
SON DAKİKA: Malezya'da uzun süredir kayıp olan 6 yaşındaki kızın ceset parçaları, 2 timsahın karnında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement