Malezya\'da uzun süredir kayıp olan 6 yaşındaki kızın ceset parçaları, 2 timsahın karnında bulundu

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Malezya'nın Sarawak eyaletinde yaşanan trajik bir olay, uluslararası medyanın gündemine oturdu. 25 Eylül'de Sungai Tatau Nehri'nde yüzerken kaybolan 6 yaşındaki Cecelia Julan Intik'in akıbeti, iki dev timsahın yakalanmasıyla aydınlandı.

Sarawak Orman Kurumu uzmanları tarafından yakalanan timsahlar, sırasıyla 5,2 ve 5,5 metre uzunluğundaydı. Hayvanların ağırlığı nedeniyle, kıyıya çıkarılmaları için römorkör ve vinç kullanılması gerekti.

Cecelia'nın ailesi, kızlarının suda oynarken güçlü bir yırtıcı tarafından sürüklendiğini polise bildirmişti. Küçük kızın ablası ve büyükbabası, olaya tanık olmuş ancak müdahale edememişti.

27 Eylül'de yakalanan timsahların incelenmesi sırasında, birinin midesinde insan dişleri, kemikler ve bir avuç bozuk para bulundu. Yerel medya, bu kalıntıların Cecelia'ya ait olduğunu bildirdi.

Tatau bölgesi polis şefi yardımcısı Jame Reis, "Cuma günü iki timsah yakalandı. İlki sabah 09:30 civarında Hulu Sungai Sap'ta, 1,2 ton ağırlığında, ikincisi ise aynı gün öğleden sonra 13:20'de, 1,3 ton ağırlığındaydı," açıklamasında bulundu.

Bulunan insan kalıntıları, analiz için Malezya Kimya Departmanı'nın adli laboratuvarlarına gönderildi. Yakalanan timsahlar ise daha ileri incelemeler için ormancılık uzmanlarına teslim edildi.

Bu olay, vahşi yaşam ve insan yerleşimleri arasındaki çatışmanın trajik bir örneği olarak görülüyor. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için halkı nehir kenarlarında dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.