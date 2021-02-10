Mali'de BM binasına saldırı: 20 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Mali'de BM binasına saldırı: 20 yaralı

Mali'de BM binasına saldırı: 20 yaralı

10.02.2021 16:39

Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) misyonuna ait bir binaya düzenlenen saldırıda 20 BM barış gücü askerinin yaralandığı duyuruldu.

Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) misyonuna ait bir binaya düzenlenen saldırıda 20 BM barış gücü askerinin yaralandığı duyuruldu.

Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) misyonuna ait bir binaya saldırı düzenlendi. Saldırı, Mali'nin merkezindeki Mopti bölgesinde bulunan Douentza kasabasındaki BM binasına düzenlendi. Mali'de Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) sözcüsü Olive Salgado, saldırıda 20 BM barış gücü askerinin yaralandığını belirtti. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. Salgado, "MINUSMA şefi saldırıyı şiddetle kınadı ve yaralıların tedavisi için tüm önlemlerin alınmasını emretti" dedi. Birleşmiş Milletler'in Mali'de 2013 yılından bu yana 14 binden fazla barış gücü bulunuyor.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Birleşmiş Milletler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mali'de BM binasına saldırı: 20 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
17:47 Fransa'da Protestoların Faturası Ağır Oldu! Maliyet 1 Milyar Euro
17:43 Fransa'da sokakları günlerdir yangın yerine çeviren olayların maliyeti 1 milyar euro
17:17 BIST 100 Endeksi Rekor Seviyeye Ulaştı
17:13 Borsa İstanbul'da rekor! BIST 100 Endeksi 6000 puanı gördü
17:08 Mersin'de Tartışma Sonucu Darbedilen Kadın Yaşamını Yitirdi
17:06 Erkek arkadaşı tarafından darbedilen kadın, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti
16:58 Ryan Kent: Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum
16:54 Çok iddialı! Ryan Kent'ten ilk röportajında camiayı havaya uçuracak açıklamalar
16:34 Genç kızın bakirelik testi paylaşımı skandal oldu
16:30 Bakirelik testine girdi, yetmedi bir de sonucu sosyal medyada paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2023 18:27:45. #1.11#
SON DAKİKA: Mali'de BM binasına saldırı: 20 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement