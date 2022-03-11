Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Andryuşçenko: 34'ü çocuk 86 Türk sığındıkları camide mahsur kaldı - Son Dakika
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BBC

Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Andryuşçenko: 34'ü çocuk 86 Türk sığındıkları camide mahsur kaldı

11.03.2022 22:33
Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Andryuşçenko: 34'ü çocuk 86 Türk sığındıkları camide mahsur kaldı

Ukrayna'nın Mariupol kentinde 34'ü çocuk 86 Türk'ün sığındıkları Süleyman Camisi'nde mahsur kaldıkları açıklandı.

Ukrayna'nın Mariupol kentinde 34'ü çocuk 86 Türk'ün sığındıkları Süleyman Camisi'nde mahsur kaldıkları açıklandı.

Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andryuşçenko, 12 gündür kuşatma altında olan kentte çatışmaların camiye doğru ilerlediğini söyledi ve ekledi:

" Rusya hükümetimizin mesajlarını dikkate almıyor bu yüzden Türk hükümetinin Rusya ile iletişime geçerek durmalarını sağlamasını umuyoruz.

"Türk vatandaşlarını tahliye operasyonuna hazırız fakat bunun gerçekleşebilmesi için saldırının durması lazım. Bunun için de Türkiye'nin bize yardım etmesi gerekiyor, Türk hükümetinin müdahalesi olmadan saldırıların duracağına inanmıyorum."

Rus Tass haber ajansının aktardığına göre ise Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı yetkililerin kentteki sivillerin çıkışına ve yardım konvoylarının girişine izin vermediğini duyurdu.

Reuters'a göre kentte bir haftadan uzun süredir elektrik ve su kesik. AFP buna ek olarak doğal gazın da kesildiğini, telefon ve internet altyapısının ise nadiren çalıştığını anlatıyor.

Kent konseyi 12 günde 1.582 kişinin hayatını yitirdiğini açıkladı.

Kuşatma öncesi AFP'ye konuşan caminin imamı Mehmet Uce, cami binasının sağlam olduğunu ve bodrum katına gıda stokladıklarını söylemişti.

Öte yandan ajans, Türkleri tahliye etmek için gönderilen iki otobüsün geçen haftadan beri beklediğini, insani koridor oluşturma girişimlerinin başarısız olduğunu aktarıyor.

AFP'ye konuşan ve çocuğu, eşi ve dört akrabası camide olan İsmail Hacıoğlu, patlamaların camiye yaklaştığını ve caminin hedef olmasından korktuklarını söylüyor.

Reuters'ın aktardığına göre Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Vadim Denisenko da kentte durumun kritik olduğunu söyledi.

Salih Cihan tarafından 2005 yılında, Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Hürrem Sultan'ın anısına inşa edilen caminin içinde bir de Türk İslam Kültür Merkezi bulunuyor.

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Son Dakika Dünya Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Andryuşçenko: 34'ü çocuk 86 Türk sığındıkları camide mahsur kaldı - Son Dakika

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