Mark Ruffalo, Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu

Dünya

"Böyle bir senaryonun asla parçası olmayacağız"

UNICEF Sözcüsü James Elder'in Cenevre'deki Palais des Nations'da düzenlenen basın toplantısında Filistinli çocuklar için açıklamalarda bulundu.

Hollywood'un yıldız ismi Mark Ruffalo da Elder'ın, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'nin Refah kentine ilişkin açıklamasını paylaşarak insanların "toplama kamplarına" gönderildiğini belirtti.

GAZZE'DEKİ ÇOCUKLAR YARDIM BEKLİYOR

56 yaşındaki ABD'li aktör Ruffalo, "İnsanların ihmal edildiği ve acı çektiği gözaltı kamplarına götürülen Gazze Çocukları ve Refah halkı için acilen yardıma ihtiyaç var. Çölde veya evinizde ölün. Bugün Filistinlilere sunulan seçim budur" ifadelerini kullandı.

Şubat ayındaki Oscar törenlerinde de Filistin'i gündeme getiren Ruffalo, İsrail'e Refah saldırısını bitirme çağrısında bulundu.