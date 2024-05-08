Mark Ruffalo, Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu - Son Dakika
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Dünya

Mark Ruffalo, Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu

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UNICEF Sözcüsü James Elder'in açıklamalarının ardından Hollywood yıldızı Mark Ruffalo, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'nin Refah kentindeki çocuklar için yardım çağrısında bulundu. Ruffalo, insanların 'toplama kamplarına' gönderildiğini belirterek acil yardım ihtiyacı olduğunu vurguladı ve İsrail'e saldırıları sonlandırma çağrısı yaptı.

08.05.2024 11:42  Güncelleme: 11:56
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UNICEF Sözcüsü James Elder'in Cenevre'deki Palais des Nations'da düzenlenen basın toplantısında Filistinli çocuklar için açıklamalarda bulundu.

Hollywood'un yıldız ismi Mark Ruffalo da Elder'ın, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'nin Refah kentine ilişkin açıklamasını paylaşarak insanların "toplama kamplarına" gönderildiğini belirtti.

GAZZE'DEKİ ÇOCUKLAR YARDIM BEKLİYOR

56 yaşındaki ABD'li aktör Ruffalo, "İnsanların ihmal edildiği ve acı çektiği gözaltı kamplarına götürülen Gazze Çocukları ve Refah halkı için acilen yardıma ihtiyaç var. Çölde veya evinizde ölün. Bugün Filistinlilere sunulan seçim budur" ifadelerini kullandı.

Şubat ayındaki Oscar törenlerinde de Filistin'i gündeme getiren Ruffalo, İsrail'e Refah saldırısını bitirme çağrısında bulundu.

Hollywood, İsrail, Refah, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mark Ruffalo, Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu - Son Dakika

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