Marmara Denizi\'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre; Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, saat 15.08'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak ölçtü. Depremin derinliği 8.1 kilometre olarak kayıtlara geçti.
Dün saat 20.31'de İstanbul'da merkez üssü Avcılar ilçesi olan 3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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