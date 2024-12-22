Marmara Denizi\'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

Dünya

AFAD verilerine göre; Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, saat 15.08'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ "3.6" DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak ölçtü. Depremin derinliği 8.1 kilometre olarak kayıtlara geçti.

DÜN DE DEPREM OLMUŞTU

Dün saat 20.31'de İstanbul'da merkez üssü Avcılar ilçesi olan 3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.