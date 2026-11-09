Marsilya\'da iki genci esir tutanlara altı ağır hapis cezası verildi

Uyarı: Bu haberde ağır küfürler ve cinsel şiddet tasvirleri bulunmaktadır.Kadın, uyuşturucu satıcısından esrar satın almış olmasına rağmen polisi aramaya karar verdi.Bunun sebebi, 2022'de Marsilya'daki bir sitede genç satıcıyla yaptığı kısa görüşme sırasında, uyuşturucuların yanı sıra kendisine bir not verilmiş olmasıydı.Notta "Esir tutuluyoruz ve yardıma ihtiyacımız var. 15 yaşındayız" yazıyordu.Fransız mahkemesinde bu yılın başlarında görülen davada, genç uyuşturucu satıcısının, her ikisi de yasadışı olsa da ücretli iş aramak için başvurdukları bir çete tarafından alıkonulan iki çocuktan biri olduğu belirtildi.Çocuklardan biri para işleriyle ilgilenirken diğeri Frais-Vallon malikanesinin çevresindeki sokaklarda çalışıyordu. Ancak kısa süre sonra patronlar onları gelirlerdeki "açıklardan" sorumlu tuttular.Mahkemeye verilen bilgilere göre, bunun ardından düzenli olarak dayak yediler ve şantaj amacıyla kamera önünde çıplak dans etmeye zorlandılar. Çocuklardan biri de tecavüze uğradı.Kadına notun verilmesinden saatler sonra, iki genç ikinci kattaki bir pencereden kaçmaya çalışırken kendilerini yaraladılar. Biri kaçmayı başarırken diğeri yakalandı, dövüldü ve bıçaklandı, ancak hayatta kaldı.Tutuklamalar yapıldı. Çocuklara işkence ettiği iddia edilen kişilerden birinin telefonundaki fotoğraflarda, benzer şekilde perişan halde olan birkaç genç erkek daha görülüyordu. İki gence yapılanlar nedeniyle altı kişi ağır hapis cezalarına çarptırıldı.Bu çocukların hikayesi, uyuşturucu çetelerinin Fransa'nın ikinci büyük şehrinin bazı bölgeleri üzerindeki hakimiyetini gözler önüne seriyor.Akdeniz kültürü, sokak sanatı ve hip-hop sahnesinin harmanlanması Marsilya'yı popüler bir turistik destinasyon haline getirmiş olsa da şehir merkezinin ötesinde durum tamamen farklı.Aylar süren çabaların ardından, bir BBC ekibi, polisin kolay kolay girmediği, liman kentindeki yoksul sokaklar ve yüksek katlı konut sitelerinden oluşan bu tehlikeli dünyaya girmeyi başardı.Acımasız çetelerin savunmasız gençleri kolay para vaadiyle kandırıp sonunda onları uyuşturucu ticareti, vahşet ve sömürü dünyasına hapsettiği bir ortamla karşılaştık.Çetelerin kiralık katil bulmak için sosyal medyayı nasıl kullandığını gördük ve şiddetin içine düşmüş birkaç genç adamla konuştuk. Hapishaneden, birçok cinayete karışmakla suçlanan bir çete üyesi, "soğukkanlılığının" nasıl yükselmesine yardımcı olduğunu anlattı.

Şehrin en güçlü çetesi olan DZ mafyası, kanlı bir bölge savaşından zaferle çıktı ve şimdi Fransa'nın en çok korkulan suç örgütlerinden biri.DZ, çetenin kurucularından biri olan Fransız-Cezayirli Mehdi Laribi'nin bu yılın başlarında Fransa'dan tutuklama emriyle gözaltına alındığı Cezayir'in resmi internet ülke kodu.Ülkenin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele biriminin başkanı Dimitri Zoulas'a göre, bu suç örgütü 2023 yılında, video açıklamaları yayımlayarak ve sosyal medyayı kullanarak kendisini bir marka olarak pazarlayan ilk Fransız çetesi olmasıyla öne çıktı.En son açıklamaları Temmuz ayında geldi.Yakındaki bir kasabanın belediye başkanı, grubun hedefine girme tehlikesine dair bir istihbarat üzerine polis korumasına alınmak zorunda kalmıştı.İnternette yayımlanan bir videoda, siyah giysiler giymiş ve maske takmış altı adam bir masanın arkasında dururken içlerinden biri DZ Mafya'nın olayla hiçbir ilgisinin olmadığını belirten bir açıklama okudu.Fransa'nın genişleyen yasadışı uyuşturucu piyasası - yüksek miktarda esrar ve sentetik uyuşturucunun yanı sıra kokain ithalatında da artış yaşanması - çetenin hızla büyümesine de yardımcı oldu.Zoulas'a göre, Fransa'daki kokain kullanıcılarının sayısı 2017'de 600 bin iken yakında iki milyona ulaşması bekleniyor. Uyuşturucu kaçakçılığının Fransa genelinde yılda 7 milyar euro gelir sağladığını ve bu işe 200 bin kişinin dahil olduğunu da ekliyor.Uyuşturucu dağıtanların çoğu çocuk. Yetkililer, uyuşturucu kaçakçılığına karışan çocukların sayısının arttığını söylüyor. Resmi rakamlara göre, 2024 yılında yaklaşık 10 bin çocuk bir şekilde bu işe karışmıştı.DZ Mafya bunun en iyi örneği. Daha fazla müşteriye ulaşmak için daha fazla çete üyesine, yani daha fazla çocuğa ihtiyacı var.Yaptığımız incelemeler sonucunda, örgütün artık Fransa genelinden gençleri sadece uyuşturucu satmak için değil, adam kaçırma, işkence ve cinayet işlemek için de işe aldığını tespit ettik.Onlar, genellikle hapishaneden veya yurtdışından onları kontrol eden suç liderleri tarafından kolayca yozlaştırılabilecek, ancak aynı zamanda gözden çıkarılabilir bir nesil olarak görülüyorlar.Polis ve hakimlerin uyardığı gibi, bu çocuklar bir kere Marsilya'nın yeraltı dünyasına girdikten sonra onları oradan çıkarmak çok zor oluyor.

Marsilya çetelerinin insanlık üzerindeki yıkıcı etkisini, Fransa'nın diğer ucunda, Akdeniz kıyısından olabildiğince uzak bir yerde yaşayan anne Karine Brouillard kadar az kişi bilir.Oğlu Hugo, 15 yaşında ailesiyle yaşadığı bir tartışmanın ardından kuzey bölgesindeki bir köydeki evinden kaçmıştı. Üç gün sonra, yaklaşık bin km uzaklıktaki Marsilya'da polis tarafından üzerinde para ve esrarla yakalandı. Eve geri götürüldü.Ancak birkaç yıl sonra, 2023'te Hugo güneye dönmeyi planladı ve ailesine Marsilya yakınlarındaki bir restoranda yaz tatili için iş bulduğunu söyledi.Karine, "Düzenli olarak bilgi veriyordu" diye hatırlıyor. "Beni aradı, her şey yolunda gidiyordu."Üç hafta sonra bir doktor aradı. Karine, doktorun şu sözlerini asla unutmayacağını söylüyor: "Oğlunuz dün gece geldi. Kafasına bir kurşun isabet etti."Polis, Hugo'nun çete kontrolündeki bir bölgeden tıbbi yardım için getirildiğine inanıyor ve bir çeteyle bağlantılı olduğundan şüpheleniyor.O bölge Quartier Nord'du.

DZ Mafya'nın gücünün merkezi olan Quartier Nord'a girmenin en iyi yolu, bize tur düzenleyen 41 yaşında, dört çocuk annesi Fadella Ouidef'in yardımıyla mümkün oldu.Bir siteye girdikten otuz yedi saniye sonra kendimizi köşeye sıkışmış halde bulduk.Fadella'nın Peugeot'su bir çete kontrol noktasından geçer geçmez araba kornaları çalmaya başladı.Kontrol noktasındaki gençler kameramızı hemen fark ettiler. "Bekleyin, çekimi durdurun" diye uyardı Fadella, bu sırada gri bir 4x4 araba bizi yolun kenarına çekti."Konut derneğim için bir rapor hazırlıyorum" dedi meraklı şoföre. Sonunda, çekim yapmayı bırakırsak gitmemize izin vermeyi kabul etti.Polis aracı olmayan bir aracın bu kadar tedirgin edici bir şekilde hareket ettiğini görmek ve uzaklaştığını izlemek rahatlatıcı."Son zamanlarda çeteler çok saldırganlaştı" diye açıklıyor Fadella. "Bizim yapmaya çalıştığımız şey, gençlerimizin olanların yanlış olduğunu anlamalarını sağlamak."Fadella, yerel aileler arasında yaygın olan bir korkuyu dile getiriyor: Çocuklarının büyük paralarla cezbedilerek masumiyetlerini ellerinden alan suç yoluna sürüklenme korkusu.

Para, genç bir adamın ergenlik yıllarını DZ Mafya ile geçirmesine yol açan şeydi.Görüşme yaptığımız kişilerin özgürce konuşabilmeleri için ve güvenlik endişeleri nedeniyle kimliklerini korumayı kabul ettik.Camil bize çetenin saflarında yükselerek kontrol ettikleri bir bölgede "güvenlik sorumlusu" pozisyonuna kadar geldiğini söylüyor.Şu anda 20 yaşında olan ve gruptan ayrıldığını iddia eden genç, varlığımızdan son derece şüpheleniyor, ancak çetenin genç üyeleri nasıl devşirdiğini bize anlatmayı kabul ediyor."İnsanın zihnine nasıl gireceklerini biliyorlar. Ne isterseniz size veriyorlar" diyor.Bunun lüks arabalardan ve geniş dairelerden, uyuşturucuya ve fahişelere kadar değişebileceğini açıklıyor."Onların size verdikleri yüzünden sadakat duyarsınız. Sonuna kadar, ölene veya hapse girene kadar kalırsınız."Camil ayrıca çetenin yeni bir üyenin zayıf noktasını tespit etmesi durumunda neler olacağına dair düşündürücü bir değerlendirme yapıyor: "Bunu istismar edecekler. Onların kölesi olacaksın, işin bitti."DZ Mafya üyesi Adam (gerçek adı değil), Snapchat üzerinden yaptığımız görüntülü görüşmede bize DZ Mafya'nın suikast timinin bir parçası olduğunu söyledi.Çeşitli cinayetlere karışmakla suçlanan şahıs şu anda cezaevinde yargılanmayı bekliyor."İnsanlar kararlılığımı, soğukkanlılığımı fark ettiler ve istemeden de olsa çetenin basamaklarını tırmandım" diyor Adam. "Orası benim yerim oldu, buna ayak uydurmak zorundaydım."Sohbet sırasında, kendisine yöneltilen cinayet suçlamalarının "oldukça şok edici" olduğunu kabul ediyor."Gündüz vakti, trafik sıkışıklığında yapılan girişimler... Birine vurmaktan, tokat atmaktan, annesinin gözü önünde onu arabayla yakıp kül etmeye kadar değişebiliyor. Bence soğukkanlılığım iyi, durumu oldukça iyi idare ediyorum."

Adam'a, bu tür vahşet eylemlerini gerçekleştirirken pişmanlık duyup duymadığını soruyoruz."Biraz suçluluk duyduğunu" ancak pişmanlık duymadığını söylüyor."Eğer ben bunların hepsini yapmasaydım, yerime bunları yapacak başka insanlar olurdu ve bu böyle devam ederdi. Ben sadece duvardaki bir tuğladan ibaretim" diyor.Marsilya'dan birçok genç gibi o da uyuşturucu kaçakçılığında büyük paraların hızla kazanılabileceğini biliyordu. Şimdi yirmili yaşlarında olan genç, içine girdiği ortamın bir "tuzak" olduğunu itiraf ediyor.Sosyal konut sitesindeki, DZ Mafya tarafından kapatılıp kontrol edilen buluşma noktasında, kokain, kubar ve esrar fiyat listeleri duvara grafitiyle yazılmış.Bu bölge, uyuşturucu satıcıları için doğal bir kale görevi görüyor. Tek bir ana giriş ve çıkış yolu sayesinde, müşteri akışını kontrol edebiliyorlar ve polisin gelip gelmediğini görebiliyorlar.Bu bölgelerde geceleri otomatik silah seslerinin duyulması alışılmadık bir durum değil.Aylar süren görüşmelerin ardından, rakip bir çetenin satış temsilcisi, çalıştığı yerde bizimle buluşmayı kabul etti.

Sabahın erken saatlerinde, kuş cıvıltıları ve okula giden çocukların sesleri arasında, burada gerçekleşen endüstriyel ölçekteki suç operasyonuyla keskin bir tezat oluşturan bir ortamda siteye giriyoruz."Joe" 13 yaşındayken ayda 3 bin euro kazandığını söylüyor. Şimdi ise bu rakamın ayda 5 bin ile 10 bin euro arasına yükseldiğini belirtiyor.Hayat yolunun önceden belirlenmiş, ancak kazançlı bir yol olduğunu düşünüyor gibi görünüyor.Joe'ya çetesinin uyguladığı şiddet nedeniyle kaybedilen hayatları düşünüp düşünmediğini soruyoruz. Ancak 23 yaşındaki genç, uyuşturucu ticaretinin yol açabileceği acı ve yıkımla da uzun zaman önce barışmış durumda."İnsanları mahvediyor ama hepimiz kendi seçimlerimizi kendimiz yapıyoruz" diye omuz silkiyor.Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele biriminden Zoulas, Joe'nun çetesi ve DZ Mafya'nın yaptığı işin ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu söylüyor.Ona göre, trafik kazaları, aile içi şiddet, depresyon, intihar ve her yıl 700'den fazla aşırı doz vakası yaşanıyor ve bu durum ekonomiyi bozuyor."Ceza adalet sisteminin potansiyel bir sistemik çöküşüne doğru ilerliyoruz."

Polis, Marsilya ve diğer şehirlerde uyuşturucu çetelerine karşı mücadelede başarı elde etti.Suç örgütlerinin faaliyetleri engelleniyor, daha fazla suç lideri tutuklanıyor ve uyuşturucu ele geçiriliyor.Polisin açıklamasına göre, 2024'ten bu yana DZ Mafya ile bağlantılı yaklaşık bin kişi tutuklandı ve 600'ü hapse atıldı.Ancak genel olarak bakıldığında, bu mücadele kolaylaşmak yerine giderek daha da zorlaşıyor.Çeteler faaliyetlerini genişletmeye veya tutuklanan ya da öldürülen üyelerinin yerine yenilerini bulmaya çalışırken özellikle Covid pandemisinden bu yana, sokak uyuşturucu satışlarının büyük bir bölümünün internete kaymasıyla birlikte, sosyal medya güçlü bir üye toplama aracı haline geldi.Sosyal medyada, Marsilya'da şoför, kurye ve kiralık katil olmak isteyenler için sayısız iş ilanı bulduk.Bu ilanların çoğunda yapay zeka tarafından oluşturulmuş, göz alıcı görseller yer alıyordu.Ayrıca, gençlerin başlarına neler gelebileceği konusunda daha fazla bilgi sahibi olmaları ve bu nedenle yerel olarak gençleri cezbetmenin zorlaşması nedeniyle, ağlar daha geniş bir alana yayılıyor.Polisin açıklamasına göre reklamlar, Paris, Nantes ve Lille dahil olmak üzere Fransa'nın hemen her köşesindeki gençlere ulaşabiliyor.Emniyet yetkililerine göre çevrimiçi reklamcılık, bir çeteye katılacak kişinin tipik profilini de değiştirdi.Günümüzde bu kişiler genellikle sabıka kaydı olmayan, ancak zor bir aile hayatı gibi istismar edilebilir zaafları bulunan kişiler.Fransa'nın organize suçla mücadele biriminin başkanı Thibaut Fontaine, "Bu kişiler, onları aslanın inine gönderen vicdansız sponsorlar tarafından işe alınıyor" diye açıklıyor.Ona göre suç geçmişinin olmaması, onları daha hızlı tutuklamayı kolaylaştırıyor.Karine, oğlu Hugo'nun neden vurulduğuna dair hala hiçbir fikre sahip değil.Marsilya'da çocukları ve genç erkekleri çetelere katan liderlere ne söyleyeceği sorulduğunda, "Aileleri mahvediyorlar. Küçük kız kardeşleri, küçük erkek kardeşleri, büyükanneleri, büyükbabaları. Ama bence bu insanların gerçekten vicdanı yok" diyor.Oğlunun çalışacağını söylediği restoran gerçekten vardı, ancak oradaki çalışanlar Karine'ye daha önce Hugo adında birini işe almadıklarını söylediler. Ölümünün sebebi neredeyse kesinlikle Marsilya'nın Quartier Nord bölgesinde yatıyor.Marianne Baisnee, Lea Guedj ve Paul Pradier'in ek katkılarıyla hazırlandı.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .