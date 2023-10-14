Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların bitmesi için müzakere yolunu savunan Türkiye ve Mısır arasında gerçekleşen bu kritik temaslardan çıkacak sonuçlar, bütün Ortadoğu'yu yakından ilgilendiriyor.

"ŞİDDET DERHAL DURDURULMALI"

Gazze Şeridi'nde yükselen askeri gerilime yönelik gelişmelerin masaya yatırıldığı görüşmede taraflar, mevcut durumun bölgenin güvenliği ve istikrarına yönelik tehdit oluşturduğu, şiddetin derhal durdurulması, sükunetin sağlanmasına yönelik uluslararası çabaların artırılması konusunda fikir birliğine vardı.

"ACİL VE ETKİLİ TEDBİRLER ALINMALI"

Tarafların, bölgedeki sivillerin korunması, yerlerinden edilmesi risklerine karşı acil ve etkili tedbirlerin alınması konusunda mutabık kaldığı görüşmede, "Gazze halkının aç bırakılma, yerinden edilme gibi toplu cezalandırma politikalarına maruz kalmaması gerektiği" vurgulandı. Taraflar ayrıca "Gazze halkının insani yardıma güvenli ve acil erişiminin sağlanması gerektiğini" vurguladı.