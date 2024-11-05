Mavi Vatan'da dev tatbikat! Savaş uçakları da katılıyor

Dünya

İki yılda bir Türkiye'nin ev sahipliğinde Donanma Komutanlığı tarafından icra edilen Mavi Balina-24 Davet Tatbikatı başladı. Denizaltı Savunma Harbi (DSH) ağırlıklı eğitimlerin icra edileceği tatbikat 15 Kasım'a kadar devam edecek.

TATBİKATA NATO, ABD VE PAKİSTAN DA KATILACAK

Bu yıl icra edilecek Mavi Balina-24 Davet Tatbikatı; Türkiye'nin ev sahipliğinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait unsurları, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurları, ABD ve Pakistan Deniz Kuvvetlerinden Deniz Karakol Uçakları ve 11 farklı ülkeden gözlemcilerin katılımıyla 04-15 Kasım 2024 tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de icra edilecek.

Tatbikat, iştirak eden unsurların denizaltı savunma harbine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, gerçek harekât ve görevlere yönelik hazırlık seviyelerini yükseltmeyi amaçlıyor. Tatbikatın hedefleri arasında çok uluslu suüstü, denizaltı ve deniz hava unsurlarının müşterek harekât icra edebilme kabiliyetlerini artırmak da var.

Tatbikat; Aksaz ve Dalaman'da kuvvetlerin toplanması ve liman faaliyetleri, Doğu Akdeniz'de denizaltı savunma harbi eğitimlerinin icra edilmesi ve Aksaz'da tatbikat sonu değerlendirmesinin yapılmasını ihtiva eden 5 safhadan oluşuyor.

ÖNCE DENİZ EĞİTİMLERİ ARDINDAN AKADEMİK PANEL

Tatbikat kapsamında temel seviyeden ileri seviyeye kadar denizaltı savunma harbi eğitimlerinin ağırlıklı olduğu deniz eğitimleri icra edilecektir. Savunma Sanayi Firmalarının Tanıtım Faaliyetleri ile alan uzmanı akademisyen ve savunma sanayi şirketlerinin de katılacağı "Gelişen Teknolojinin Sualtı Harbine Etkisi" temalı Akademik Panel yapılacaktır.

Dev tatbikata katılacak unsurlar şu şekilde:

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı:

Denizaltı 5

Fırkateyn 3

Korvet 1

Karakol Gemisi 1

Akaryakıt İkmal Gemisi 1

Denizde İkmal Muhabere Destek Gemisi 1

Kurtarma Gemisi 2

Deniz Karakol Uçağı 4 Helikopter 7

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı:

8/10 F-16 Savaş Uçağı

NATO Daimi Görev Grubu-2 (SNMG-2):

İspanya (1 Fırkateyn ve 1 Lojistik Destek Gemisi)

Kanada (1 Fırkateyn)

Yunanistan (1 Fırkateyn)

Türkiye (1 Fırkateyn)

4. Dost/ Müttefik Ülkeler:

ABD (1 Deniz Karakol Uçağı)

Pakistan (1 Deniz Karakol Uçağı)