Meclis'te sağlık reformunun tartışıldığı sırada elektronik sigara içerken yakalandı - Son Dakika
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Dünya

Meclis'te sağlık reformunun tartışıldığı sırada elektronik sigara içerken yakalandı

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Kolombiya'da bir Kongre üyesi, tam da sağlık reformunun tartışıldığı sırada kameralara elektronik sigara içerken yakalandı.

19.12.2024 23:08  Güncelleme: 23:34
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Kolombiya Kongresi'nde dikkat çeken anlar yaşandı. Kolombiya Yeşil İttifak Partisi'nin temsilcilerinden Catherine Juvinao, yasak olmasına rağmen elektronik sigara kullanırken kameralara yakalandı.

TAM DA SAĞLIK REFORMU TARTIŞILIRKEN...

Tam da sağlık reformunun tartışıldığı sırada elektronik sigara içerken görüntülenen Juvinao, ne yapacağını şaşırdı. Elektronik sigarayı hızlıca saklayan Kolombiyalı Kongre üyesi, çektiği dumanı ise gizlemeyi başaramadı.

Meclis\'te sağlık reformunun tartışıldığı sırada elektronik sigara içerken yakalandı

Kolombiya, Politika, 3-sayfa, Sağlık, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meclis'te sağlık reformunun tartışıldığı sırada elektronik sigara içerken yakalandı - Son Dakika

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