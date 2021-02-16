Meghan Markle ve Prens Harry çifti "Buckingham Sarayı'nı" Oprah'a anlatacak - Son Dakika
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Meghan Markle ve Prens Harry çifti "Buckingham Sarayı'nı" Oprah'a anlatacak

16.02.2021 14:41

Prens Harry ve Meghan Markle, kraliyet, evlilik ve kamuoyu baskısı hakkında pek çok konuyu dünyaca ünlü Oprah Winfrey'e anlatacak.

Prens Harry ve Meghan Markle, kraliyet, evlilik ve kamuoyu baskısı hakkında pek çok konuyu dünyaca ünlü Oprah Winfrey'e anlatacak.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın ünlü sunucu Oprah Winfrey ile bir röportaj gerçekleştireceği öğrenildi. Çiftin, evliliklerinden kraliyetten ayrılış süreçlerine, ABD'ye taşınma kararlarından gelecek planlarına kadar pek çok konuyu programda konuşacağı belirtilirken kraliyet ailesine programı bildirip bildirmedikleri ise bilinmiyor. Buckingham Sarayı, çiftin son 3 yılı kapsayacağı belirtilen röportaj ile ilgili yorum yapmayı reddederken İngiliz medyası çiftin bu kararına tepki gösterdi.Meghan Markle'ın odak noktası olacağı geniş kapsamlı söyleşi, ABD kanalı CBS'te 7 Mart'ta 'Oprah ile Meghan ve Harry' ismiyle yayınlanacak ve 90 dakika sürecek.


Kaynak: DHA
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Oprah Winfrey, Meghan Markle, Prens Harry, Evlilik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meghan Markle ve Prens Harry çifti 'Buckingham Sarayı'nı' Oprah'a anlatacak - Son Dakika


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