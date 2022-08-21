Meksika'da dev timsah, yüzen adamı önce boğdu sonra yuvasına sürükledi

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Meksika'nın Tampico şehrinde lagünde yüzen kişi, 5 metrelik dev timsah tarafından öldürüldü.

KANALİZASYONDAKİ YUVASINA SÜRÜKLEDİ

Timsah, adamı ağzıyla başından yakaladı ve boğdu. Boğarak öldürdüğü adamı yaklaşık bir dakika sürükleyen timsah, çevredeki diğer insanlara gövde gösterisi yaptı, daha sonra kurbanını kanalizasyondaki yuvasına sürükledi. Timsah, öldürdüğü insanı yemedi ve cesedini kanalizasyonda bıraktı.

İTFAİYE EKİPLERİ TİMSAHI YAKALADI

Meksika itfaiyesi derhal harekete geçti. Önce timsah oradan çıkarıldı, ardından da adamın cesedi. Timsah, itfaiye ekipleri tarafından ustalıkla yakalandı. Ağzı bağlanan katil timsaha ne yapılacağı ise açıklanmadı.