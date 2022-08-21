Meksika'da dev timsah, yüzen adamı önce boğdu sonra yuvasına sürükledi - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da dev timsah, yüzen adamı önce boğdu sonra yuvasına sürükledi

21.08.2022 08:25

Meksika'da 5 metrelik dev timsahın lagünde yüzen bir kişiyi öldürdü. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde yüzdüğü esnada şahsı başından yakalayan ve boğarak öldüren timsah daha sonra kurbanını kanalizasyondaki yuvasına sürükledi. Dehşet anları kameralara kaydedildi.

Meksika'nın Tampico şehrinde lagünde yüzen kişi, 5 metrelik dev timsah tarafından öldürüldü.

KANALİZASYONDAKİ YUVASINA SÜRÜKLEDİ

Timsah, adamı ağzıyla başından yakaladı ve boğdu. Boğarak öldürdüğü adamı yaklaşık bir dakika sürükleyen timsah, çevredeki diğer insanlara gövde gösterisi yaptı, daha sonra kurbanını kanalizasyondaki yuvasına sürükledi. Timsah, öldürdüğü insanı yemedi ve cesedini kanalizasyonda bıraktı.

İTFAİYE EKİPLERİ TİMSAHI YAKALADI

Meksika itfaiyesi derhal harekete geçti. Önce timsah oradan çıkarıldı, ardından da adamın cesedi. Timsah, itfaiye ekipleri tarafından ustalıkla yakalandı. Ağzı bağlanan katil timsaha ne yapılacağı ise açıklanmadı.

YORUMLAR
500
Mardin'deki feci kazada şehit olan polisle ilgili kahreden detay! Bir hafta önce tayini çıkmış Mardin'deki feci kazada şehit olan polisle ilgili kahreden detay! Bir hafta önce tayini çıkmış Putin'in akıl hocası siyasetçi Aleksandr Dugin'in kızı, içinde bulunduğu aracın patlaması sonucu hayatını kaybetti Putin'in akıl hocası siyasetçi Aleksandr Dugin'in kızı, içinde bulunduğu aracın patlaması sonucu hayatını kaybetti

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika'da dev timsah, yüzen adamı önce boğdu sonra yuvasına sürükledi - Son Dakika


Son Dakika
08:25 Meksika'da dev timsah, yüzen adamı önce boğdu sonra yuvasına sürükledi
05:26 Mardin'deki feci kazada şehit olan polisle ilgili kahreden detay! Bir hafta önce tayini çıkmış
03:03 Sokak düğününde arbede! Biber gazından etkilenen 1 bekçi şehit oldu
01:38 Putin'in akıl hocası siyasetçi Aleksandr Dugin'in kızı, içinde bulunduğu aracın patlaması sonucu hayatını kaybetti
00:58 Bakan Süleyman Soylu katliam gibi kazanın yaşandığı Mardin'e gitti: İhmal, kasıt her neyse ortaya çıkarılacaktır
00:50 Mardin'deki katliam gibi kazanın boyutunu gözler önüne seren görüntüler
00:30 Nefes kesen Antalyaspor-Trabzonspor mücadelesi bir çok ilke sahne oldu
00:18 Mardin'deki TIR faciasında her geçen saat bilanço ağırlaştı! Ölü sayısı 20'ye yükseldi
00:18 Vatandaşa bir kötü haber de benzinden geldi! Litresi 21 liranın üstüne çıkacak
23:52 Antalya'da inanılmaz maç! Trabzonspor bozguna uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 08:49:20. #1.11#
SON DAKİKA: Meksika'da dev timsah, yüzen adamı önce boğdu sonra yuvasına sürükledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement