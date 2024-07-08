Meksika'da bir askeri öğrenci, helikopterden atladığı sırada paraşütü açılmayınca feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

Meksika'da bir askeri öğrenci, helikopterden atladığı sırada paraşütü açılmayınca feci şekilde hayatını kaybetti

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Meksika'da bir deniz eğitim alanında gerçekleşen olayda genç asker Emmanuel Velazquez, paraşütle atladıktan sonra paraşütünde sorun yaşayarak hayatını kaybetti. Velazquez'in paraşütünün neden açılmadığı belirsizliğini korurken, Meksika Donanma Sekreterliği (SEMAR) konuyla ilgili soruşturma başlattı. SEMAR, Velazquez'in ailesine ve arkadaşlarına taziyelerini iletti. Olayın videosu internette viral oldu ve 2.5 milyon izlenme aldı.

08.07.2024 16:19  Güncelleme: 16:31
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Genç asker, helikopterden atladıktan sonra paraşütünde sorun yaşadı. Videoda, yedi öğrencinin helikopterden atlayıp paraşütlerini başarılı bir şekilde açtığı görülüyor. Ancak son asker, paraşütünü açmaya çalışırken şiddetli bir şekilde yere çakıldı.

Kameraman, "Biri uzaklaştı, acele edin!" diyerek doktor çağırdı. Tanık, yardım etmeye koştuğunda öğrencinin cansız bedenini buldu.

Ölen genç adamın Emmanuel Velazquez olduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Eğitimin, Meksika'nın Campeche Eyaleti'ndeki Champotón'da bir deniz eğitim alanında gerçekleştiği bildirildi. Ancak, Meksika Donanma Sekreterliği (SEMAR) kazanın kesin yerini henüz doğrulamadı ve paraşütün neden açılmadığı belirsizliğini koruyor.

Trajik olayla ilgili soruşturma devam ediyor. SEMAR, "Ailesine ve arkadaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Onun bıraktığı sevgi, anısını canlı tutacaktır. Huzur içinde yat, onurlu genç öğrenci." dedi.

Korkunç düşüşü gösteren video internette viral oldu ve 2.5 milyon izlenme aldı. Bir kişi, "Önünde koca bir hayat olan zavallı genç adam." yazdı. Bir diğeri ise, "Bu ciddi bir kaza, tüm sorumlular adalete teslim edilmeli." dedi.

Meksika'da bir askeri öğrenci, helikopterden atladığı sırada paraşütü açılmayınca feci şekilde hayatını kaybetti
Meksika'da bir askeri öğrenci, helikopterden atladığı sırada paraşütü açılmayınca feci şekilde hayatını kaybetti
Meksika'da bir askeri öğrenci, helikopterden atladığı sırada paraşütü açılmayınca feci şekilde hayatını kaybetti
Meksika'da bir askeri öğrenci, helikopterden atladığı sırada paraşütü açılmayınca feci şekilde hayatını kaybetti
Meksika\'da bir askeri öğrenci, helikopterden atladığı sırada paraşütü açılmayınca feci şekilde hayatını kaybetti

Sonora, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika'da bir askeri öğrenci, helikopterden atladığı sırada paraşütü açılmayınca feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Kaynar: DENEMİŞTİR BELKİDE PARAŞÜT SÜZ NASIL OLUR. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Meksika'da bir askeri öğrenci, helikopterden atladığı sırada paraşütü açılmayınca feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika
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