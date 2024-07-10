Meksika'da bir Kilise, cennette metrekare başına 100 dolar karşılığında arsa satıyor - Son Dakika
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Dünya

Meksika'da bir Kilise, cennette metrekare başına 100 dolar karşılığında arsa satıyor

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Meksika'da Entoms Kilisesi, cennette metrekare başına 100 dolara mülk satıyor. Bu teklif, sosyal medyada geniş çapta paylaşıldı ve birçok ödeme yöntemini kabul ettiği belirtildi. Bir gayrimenkul etkileyicisi, bu cennet arsalarının milyonlarca dolarlık kısmının zaten satıldığını iddia etti. Ancak, dini liderlerin cennet mülkleri satma girişimleri yeni değil ve bu tür girişimler, inancın finansal kazanç için sömürülmesi konusunda ciddi sorular ortaya çıkarıyor.

10.07.2024 09:57  Güncelleme: 10:05
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Meksika'da Entoms Kilisesi, "Tanrı'dan izin aldığını" iddia eden bir papaz tarafından yönetiliyor ve cennette metrekare başına 100 dolara mülk satıyor.

Bu teklifin görselleri, bulutlar arasında kutsal bir evi gösteren ayrıntılı bir illüstrasyonu içeren bir broşürle birlikte sosyal medyada geniş çapta paylaşıldı. İllüstrasyonda, altın bir merdivenden yeni cennet evlerine tırmanan bir aile yer alıyor. Broşürde, kilisenin PayPal, Google Pay, Visa, Mastercard ve American Express gibi çeşitli ödeme yöntemlerini kabul ettiği ve esnek ödeme planları sunduğu belirtiliyor.

CENNETTEN MİLYONLARCA DOLARLIK MÜLK SATILDI

TikTok'ta bir gayrimenkul etkileyicisi, bu cennet arsalarının milyonlarca dolarlık kısmının zaten satıldığını ve bunu "dünyadaki en büyük gayrimenkul anlaşması" olarak nitelendirdiğini iddia etti.

Ancak, dini liderlerin cennet mülkleri satma girişimleri yeni değil. 2018'de Zimbabweli bir papaz, cemaatine 533 dolara "cennete bilet" sattığı için tutuklanmıştı. Benzer şekilde, geçen yıl Ugandalı bir papaz, birçok takipçisini mülklerini, arazi ve hayvanlarını satmaya ikna ederek cennet evlerini finanse etmelerini sağladı.

Bu tür girişimlere rağmen, birçok eleştirmen cennete girmenin ücretsiz olduğunu savunuyor ve bu dolandırıcılıklara karşı uyarıda bulunuyor. Cennette mülk satışı trendi, inancın finansal kazanç için sömürülmesi konusunda ciddi sorular ortaya çıkarıyor.

Meksika\'da bir Kilise, cennette metrekare başına 100 dolar karşılığında arsa satıyor

Sonora, Dünya, Dini, 3.Sayfa, Emlak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika'da bir Kilise, cennette metrekare başına 100 dolar karşılığında arsa satıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Yılmaz: bayıldım bu habere bizim diyanet niye satmıyor diye 3 2 Yanıtla
  • Ali Yolun: Bence ucuzken alınmalı bu enflasyonda artar 4 0 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN: Yanmayan kefenden sonra Cennetten yer satılıyor olması gayet normal. Yalnız dikkatli olmak lazım aynı parseli birkaç kişiye satarlarsa problem olur. 3 0 Yanıtla
  • Ali Kublay: Bir yanlislik var çok ucuz talep patlaması olabilir yeterince arazi stoğu varmı acaba araştırılsın dolandiruci olabilirler aynı arsayı parsel parsel onlarca kişiye satmasinlar mazaallah Alanlar dikkat etsin 3 0 Yanıtla
  • Turan Okumuş: Desene parası olan hem bu dünyada hem ahirette cenneti yaşıyor.. 1 0 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN: Bu gün için Ölü Yatırım olabilir ama gelecekte çok değerli olacağı kesin. 1 0 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: Papaz abi dolar yüksek TL ile olmaz mı 1 0 Yanıtla

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