Yapışık kız kardeşlerin cinsel ilişki itirafı akıllara durgunluk verdi - Son Dakika
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Yapışık kız kardeşlerin cinsel ilişki itirafı akıllara durgunluk verdi

06.11.2022 19:32
Yapışık kız kardeşlerin cinsel ilişki itirafı akıllara durgunluk verdi

Meksika'da göğüsten yapışık olan kız kardeşler Carmen ve Lupita Andrade'nin cinsellik itirafı akıllara durgunluk verdi. Carmen, yaklaşık 1,5 yıldan bu yana düzenli bir ilişkisi olduğunu belirterek, kardeşinin bu durumu normal karşıladığını ve sevgilisiyle uyum içerisinde olduğunu dile getirdi.

Dünya genelinde yapışık olarak doğan birçok ikiz var. Bu ikizlerin özel hayatlarının yanı sıra cinsel hayatlarını nasıl idame ettirdikleri de çok merak ediliyor. Meksika'da yaşayan ve göğüsten yapışık olan ikizler Carmen ve LupitaAndrade, katıldıkları bir programda bu merakları giderdi.

Yapışık kız kardeşlerin cinsel ilişki itirafı akıllara durgunluk verdi

"NORMAL BİR CİNSEL HAYATIMIZ VAR"

Kardeşlerden Carmen, sevgilisiyle tanıştıktan sonra kardeşine durumu anlattığını belirterek, "Açıkçası tamamen şeffaf olmayı seçtim. İlk konuştuğumuzda durumumuzu anlattım ve kız kardeşime de ondan bahsettim. Açıkçası hangi sınırların uygun olup neyin olmadığı konusunda bir tartışma yapmamız gerekiyordu. Normal bir ilişkimiz var" dedi.

Yapışık kız kardeşlerin cinsel ilişki itirafı akıllara durgunluk verdi

"SEVGİLİM VE KARDEŞİM ÇOK YAKIN ARKADAŞLAR"

Carmen, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "İlişkim 1 buçuk yıldan bu yana devam ediyor, sevgilim ve kız kardeşim çok yakın arkadaşlar. Lupita aseksüel ve aromantik. Bu yüzden flörtü farklı görüyor."

Yapışık kız kardeşlerin cinsel ilişki itirafı akıllara durgunluk verdi
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Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yapışık kız kardeşlerin cinsel ilişki itirafı akıllara durgunluk verdi - Son Dakika


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