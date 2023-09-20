Meksika'da insanların üzerine yıldırım düştü, bir kadın ve erkek hayatını kaybetti - Son Dakika

Meksika'da insanların üzerine yıldırım düştü, bir kadın ve erkek hayatını kaybetti

Meksika\'da insanların üzerine yıldırım düştü, bir kadın ve erkek hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 20.09.2023 14:43

Meksika'nın Michoacan eyaletindeki Aquila plajında yıldırım düştü. İki kişi, bir turist ve bir hamak satıcısı hayatını kaybetti. Yıldırım düşmesi sonucu bir kişi de yaralandı. Yaralı kişinin tedavisi devam ederken, olay yerinde bulunanlar büyük şok yaşadı. Olayın görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Meksika'da bir plajda insanların üstüne yıldırım düştü. Bir kadın ve erkek hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Meksika'da insanların üzerine yıldırım düştü, bir kadın ve erkek hayatını kaybetti

Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen görüntü, Meksika'nın güneybatısındaki Michoacan eyaletindeki Aquila plajında kaydedildi.

Meksika yetkilileri daha sonra yıldırımın öldürdüğü iki kişiden birinin turist diğerinin ise bir hamak satıcısı olduğunu doğruladı.

Yetkililer, yıldırım üzerlerine düşen kişilerden kadın olanın yerinde öldüğünü erkeğin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiğini söyledi.

Olayda üçüncü bir kişi yaralandı ve hayatta kaldı. İnsanlar daha sonra ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve görüntülere şok olduklarını söylediler.

Yaralanan üçüncü kişinin ise tedavisi devam ediliyor. Kadın ve erkeğin üzerlerine aynı yıldırımın düşmesi sonucu öldükleri belirtildi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Yıldırım, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika'da insanların üzerine yıldırım düştü, bir kadın ve erkek hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da insanların üzerine yıldırım düştü, bir kadın ve erkek hayatını kaybetti - Son Dakika
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