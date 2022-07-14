Meksika'da kan donduran anlar! Uyuşturucu kartelinin infaz görüntüleri dünya basınında gündem oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da kan donduran anlar! Uyuşturucu kartelinin infaz görüntüleri dünya basınında gündem oldu

14.07.2022 17:54

Meksika'nın en tehlikeli uyuşturucu karteli olarak bilinen Jalisco Yeni Karteli'nin yayınladığı infaz görüntüleri dünya basınında gündem oldu. Kan donduran görüntülerde kartelin rakibi olduğu iddia edilen 3 adam, bağlanarak önce hırpalandı ardından infaz edildi.

Uyuşturucu kartellerinin çatışmaları her ay onlarca insanın ölümüne neden olan Meksika'da kan donduran olaylar yaşanmaya devam ediyor. Ülkede son olarak meydana gelen olay ise dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

RAKİPLERİNİ İNFAZ ETTİLER

Meksika'nın en çok aranan adamı Nemesio 'El Mencho' Cervantes tarafından yönetilen ve ülkenin en tehlikeli karteli olarak bilinen Jalisco Yeni Karteli'nin üyeleri, rakipleri olduğu iddia edilen 3 kişiyi infaz etti.

DAEŞ TARZI YÖNTEMİ UYGULADILAR

Kartel üyeleri, infaz anlarını terör örgütü DAEŞ'in uyguladığı bir yöntemle kaydederek dünyaya servis etti. Kartel üyelerinin bu yöntemle güçlerini kanıtlamak istediği öne sürüldü.

YALVARMALARI ÇARE ETMEDİ

Videodaki kartel üyeleri önce hırpaladıkları 3 adamı daha sonra infaz ediyor. Kartelin elindeki rehinelerin çırpınarak kurtulma çabaları ise yetersiz kalıyor. Videodakilerin ayrıca rakip kartele mesaj gönderdikleri ifade ediliyor. Bu anlar, hassas içerik olması nedeniyle paylaşılmadı. Fotoğraflar ise büyük etki yarattı.

İşte kan donduran infaz anları:

Tüyleri diken diken eden video! Bağladıkları 3 adamı böyle infaz ettiler
Tüyleri diken diken eden video! Bağladıkları 3 adamı böyle infaz ettiler
Tüyleri diken diken eden video! Bağladıkları 3 adamı böyle infaz ettiler
YORUMLAR
500
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler Meksika'daki Süper Ay Manzarası Meksika'daki Süper Ay Manzarası

Cervantes, Sonora, Hassas İçerik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika'da kan donduran anlar! Uyuşturucu kartelinin infaz görüntüleri dünya basınında gündem oldu - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Hayko Cepkin, hayranının "Çocuğum nasıl uyuyacak?" sözleri sonrası sahnede ninni söyledi
17:54 Meksika'da kan donduran anlar! Uyuşturucu kartelinin infaz görüntüleri dünya basınında gündem oldu
16:54 Kendisiyle aldatmış! Cinsel içerik modeli Paola Saulino Chelsea'nin yıldız futbolcusuyla birlikte olduğunu açıkladı
16:47 Datça'da ciğerlerimiz yandı! 1 gün boyunca süren orman yangınının bilançosu açıklandı
16:42 Yalova'da balık avlayan adam bir gün içinde iki kez köpekbalığının misinaya takıldığını söyledi, duyanlar şaştı kaldı
16:35 İhraç talebi sonrası MHP'den istifa eden Mustafa Baki Ersoy'a Bahçeli yeni davet: Gel partiye tekrardan üye ol
16:27 Brezilyalı orta saha Fenerbahçe'de! Willian Arao resmen açıklandı
16:09 Paul Pogba'nın "Nusret tarzı" videosu sosyal medyayı salladı! Paylaşıma beğeni yağdı
15:31 İmamoğlu protesto edildi! Saraçhane'de bulunan İBB binasının önüne "İstanbul'a hoş geldin" yazılı pankart asıldı
15:30 Nez kendini kaybetti, cinsel ilişkiye girdiği yerleri açıkladı! "Ben kıskanç bir kadın değilim, açık ilişki yaşamak istiyorum"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 18:05:49. #1.11#
SON DAKİKA: Meksika'da kan donduran anlar! Uyuşturucu kartelinin infaz görüntüleri dünya basınında gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement