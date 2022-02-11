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Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi - Son Dakika

Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi

11.02.2022 16:28

Meksika'da polis memurlarının ekip aracında gündüz vakti ilişkiye girdikleri görüntü gündem oldu. Görüntü sonrası harekete geçen emniyet yetkilileri, görüntülerdeki polis memurlarının meslekten ihraç edildiklerini açıkladı.

Meksika'nın Ecatepec de Morelos şehrinde bir kadın ve erkek polis gündüz vakti ekip aracında cinsel ilişkiye girdi. Yoldan geçen bir vatandaş polisleri fark edince o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

MEN EDİLDİLER

Videonun internet üzerinde paylaşılmasından sonra kimlikleri tespit edilen polisler meslekten ihraç edildi. Konu ile ilgili açıklama yapan emniyet yetkilileri; görevleri başındaki polislerin, emniyete ait araçta, üzerlerinde polis üniforması ile mesai saati içinde ilişkiye girmelerinin asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

HAPİS CEZASI ALABİLİRLER

Polislerin soruşturmanın sonucunda hapis cezası alabileceği de açıklandı. Aynı şehirde birkaç ay önce de iki polis, polislerin kullandığı tuvalette ilişkiye girerken amirleri tarafından yakalandıktan sonra meslekten ihraç edilmişti.

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Sonora, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi - Son Dakika
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