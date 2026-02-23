Meksika'da savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması - Son Dakika
Meksika'da savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması

Meksika'da savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması
23.02.2026 13:10  Güncelleme: 13:26
El Mencho'nun öldürülmesinin ardından patlak veren çatışmalar, yaklaşık 387 bin personelli Meksika ordusu ile üye sayısı tahminleri 150 ila 250 bin arasında değişen karteller arasındaki güç dengesini yeniden tartışmaya açarken, uzmanlar sayısal üstünlüğün tek başına sahadaki hakimiyeti belirlemediğine dikkat çekti.

ABD'nin 10 milyon dolar ödülle aradığı Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, bilinen adıyla "El Mencho" düzenlenen operasyonla öldürüldü.

GÜÇ DENGESİ GÜNDEM OLDU

Operasyonun ardından kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar, Meksika'da devlet ile organize suç örgütleri arasındaki güç dengesini yeniden gündeme taşıdı.

ORDUNUN PERSONEL SAYISI 387 BİN

Açık kaynaklara göre Meksika Silahlı Kuvvetleri'nin aktif personel sayısı yaklaşık 387 bin seviyesinde bulunuyor. Kara ve Hava Kuvvetleri ile Donanma unsurlarını kapsayan bu sayı, ülkeyi Latin Amerika'nın en büyük askeri güçlerinden biri konumuna getiriyor. Ancak uzmanlar, sayısal üstünlüğün tek başına sahadaki hakimiyeti garanti etmediğini vurguluyor.

KARTELLERİN ÜYE SAYISI 250 BİNE ÇIKABİLİR

Kartellerin insan gücüne ilişkin tahminler ise değişkenlik gösteriyor. Güvenlik araştırmalarında Meksika'daki suç örgütlerinin toplam üye sayısının 150 bin ila 200 bin bandında olduğu belirtilirken, bazı analizlerde bu rakamın 200 bin ila 250 bine kadar çıkabileceği öne sürülüyor. Ancak uzmanlar, bu toplamın doğrudan silahlı çatışmaya katılan militanları değil; lojistik destekçiler, finans ağları ve yerel bağlantılar dahil geniş bir yapıyı kapsadığını ifade ediyor.

ASİMETRİK SAVAŞ TAKTİKLERİ ETKİLİ OLABİLİR

El Mencho'nun öldürülmesi sonrası özellikle CJNG'nin bazı bölgelerde misilleme eylemlerine yönelmesi, kartellerin yalnızca sayısal büyüklükle değil, asimetrik savaş taktikleri ve ağır silah kapasitesiyle de etkili olduğunu bir kez daha gösterdi. Analistler, lider kaybının kısa vadede şiddeti azaltmak yerine güç gösterisine dönüşebileceğine dikkat çekiyor.

UZMANLARDAN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Uzmanlara göre Meksika'daki tablo, klasik bir "ordu-kartel" sayı karşılaştırmasından ibaret değil; organizasyon yapısı, silah erişimi, finans kaynakları ve yerel nüfuz alanları güç dengesinde belirleyici rol oynuyor.

