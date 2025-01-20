Meksika'da ünlü YouTuber uyuşturucu karteli tarafından işkenceyle - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Meksika'da ünlü YouTuber uyuşturucu karteli tarafından işkenceyle

Geniş Video İzle

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde ünlü YouTuber El Pinky, uyuşturucu karteli tarafından işkence edilerek öldürüldü. El Pinky'nin, Sinaloa Karteli'ne bağlı tetikçiler tarafından öldürüldüğü belirlendi. Sosyal medyada çıkan görüntülerde, genç YouTuber'ın rakip kartel için çalıştığı iddiasıyla sorguya çekildiği görülüyor.

20.01.2025 09:57  Güncelleme: 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika'da ünlü YouTuber El Pinky, uyuşturucu kartelleri arasındaki çatışmaların son kurbanı oldu. 22 yaşındaki fenomen, işkence edilerek öldürüldü.

Sinaloa eyaletinde cansız bedeni bulunan El Pinky'nin, Sinaloa Karteli'ne bağlı tetikçiler tarafından öldürüldüğü belirlendi. Olay sonrası sosyal medyaya düşen görüntülerde, genç YouTuber'ın rakip kartel için çalıştığı iddiasıyla sorguya çekildiği görülüyor.

Güvenlik uzmanı Dr. Robert Bunker, Daily Star'a yaptığı açıklamada, "2010'lardan beri karteller, kendilerini eleştiren kişileri hedef alıyor. Son dönemde sosyal medya fenomenleri de bu hedefler arasına girdi" dedi.

Yetkililer, son dört ayda altı sosyal medya fenomeninin benzer saldırılarda hayatını kaybettiğini açıkladı. Geçen yıl Aralık ayında YouTuber El Gordo Peruci ve eşi de Culiacán şehrinde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmüştü.

Sinaloa eyalet polisi, bölgedeki kartel çatışmalarının 2024'ü son on yılın en kanlı dönemi haline getirdiğini bildirdi. Soruşturma sürüyor.

Meksika'da ünlü YouTuber uyuşturucu karteli tarafından işkenceyle
Meksika'da ünlü YouTuber uyuşturucu karteli tarafından işkenceyle
Meksika\'da ünlü YouTuber uyuşturucu karteli tarafından işkenceyle

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Güvenlik, 3-sayfa, Sonora, Medya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika'da ünlü YouTuber uyuşturucu karteli tarafından işkenceyle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferhat eser:
    kartelde youtuberda gereksiz yaptıkları iş boş zavallılar 4 1 Yanıtla
  • Bu Kim:
    bunlarda vicdan ne arar caniler 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:06 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’a soruşturma Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma
09:10 CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı
07:57 ABD ordusu Suriye’nin Haseke şehrinden çekiliyor ABD ordusu Suriye'nin Haseke şehrinden çekiliyor
07:25 İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı
06:38 İsrail’in 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı İsrail'in 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı
16:37 Göztepe’den Süper Lig tarihine geçen performans Göztepe'den Süper Lig tarihine geçen performans
16:05 İmza törenine damga vurdu: Solskjaer’den Türk futbolundaki kaos sorusuna olay yanıt İmza törenine damga vurdu: Solskjaer'den Türk futbolundaki kaos sorusuna olay yanıt
15:49 Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz
15:49 Solskjaer, Beşiktaş’ın daha önceki teklifini neden kabul etmediğini açıkladı Solskjaer, Beşiktaş'ın daha önceki teklifini neden kabul etmediğini açıkladı
15:39 Köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden Eslem için Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi Köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden Eslem için Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi
15:34 Son kararı kim verecek Solskjaer’den imza töreninde dikkat çeken transfer sözleri Son kararı kim verecek? Solskjaer'den imza töreninde dikkat çeken transfer sözleri
15:26 Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı
15:19 Ole Gunnar Solskjaer’in Beşiktaş’taki maaşı belli oldu Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'taki maaşı belli oldu
15:14 Tıraş olmaya gittiği berberde öldürüldü Tıraş olmaya gittiği berberde öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 10:22:59. #1.11#
SON DAKİKA: Meksika'da ünlü YouTuber uyuşturucu karteli tarafından işkenceyle - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.