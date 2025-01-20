Meksika\'da ünlü YouTuber uyuşturucu karteli tarafından işkenceyle

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Teklif dahi yapılmış! Galatasaray\'a hiç olmadığı kadar yakın

Meksika'da ünlü YouTuber El Pinky, uyuşturucu kartelleri arasındaki çatışmaların son kurbanı oldu. 22 yaşındaki fenomen, işkence edilerek öldürüldü.

Sinaloa eyaletinde cansız bedeni bulunan El Pinky'nin, Sinaloa Karteli'ne bağlı tetikçiler tarafından öldürüldüğü belirlendi. Olay sonrası sosyal medyaya düşen görüntülerde, genç YouTuber'ın rakip kartel için çalıştığı iddiasıyla sorguya çekildiği görülüyor.

Güvenlik uzmanı Dr. Robert Bunker, Daily Star'a yaptığı açıklamada, "2010'lardan beri karteller, kendilerini eleştiren kişileri hedef alıyor. Son dönemde sosyal medya fenomenleri de bu hedefler arasına girdi" dedi.

Yetkililer, son dört ayda altı sosyal medya fenomeninin benzer saldırılarda hayatını kaybettiğini açıkladı. Geçen yıl Aralık ayında YouTuber El Gordo Peruci ve eşi de Culiacán şehrinde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmüştü.

Sinaloa eyalet polisi, bölgedeki kartel çatışmalarının 2024'ü son on yılın en kanlı dönemi haline getirdiğini bildirdi. Soruşturma sürüyor.