Meksika'da Kartellerden Ağaçlar İçin 'Gölge Vergisi'

Dünya

Meksika'daki karteller, Tamaulipas bölgesindeki insanlardan, bahçelerindeki ağaçlar için "gölge vergisi" adı altında ücret almaya başladı. Körfez Karteli'nin Los Ciclones ve Los Metros gibi fraksiyonları, güneşten korunmak için ağaç bulunduran ailelerden bu ücreti talep ediyor.

MILENIO'nun raporuna göre, bu uygulama ilk kez Mart ayında başladı ve bir evin serinliği ve bahçesi artık sadece belirli kişilerin keyfini sürebileceği bir ayrıcalık haline geldi. Bölge sakinleri, Valle Hermoso ve Río Bravo belediyelerinden üç kişi, bu yeni vergiyi uygulayan suç örgütlerini ifşa etmek için basınla iletişime geçti.

İsmi gizli tutulan Graciela, "Bu olayın ne zaman olduğunu çok iyi hatırlıyorum çünkü eşimin doğum gününden bir gün sonraydı: 27 Mart. 'La Empresa' (Los Ciclones) adına gelen bazı kişiler, evlerdeki ağaçlar için bundan böyle ücret alacaklarını söylediler. Dört ağaç için ücret talep ettiler, köpeğin yerde yatarken gölgesinde kaldığı küçük ağacı bile hesaba kattılar," dedi. 62 yaşındaki Graciela, ücreti ödemezse ağaçlarını kesmek zorunda kalacağını, fakat ne kendisinin ne de 70 yaşındaki eşinin buna gücü yetmediğini belirtti. Eğer haracı ödeyemezlerse, dört ağacı kesmek için kartel üyelerinden birine ödeme yapmaları gerekecek. Ağaç başına aylık ücret ise 100 peso (yaklaşık 5 İngiliz sterlini).

Graciela'nın eşi Ignacio, "Burada yaşlı olduğunuz için size acıma yok. Herkes ödüyor. Diğer komşular evlerinin onarımı, arabaları, hayvanları için ödeme yapıyor. Burada yaşlılara yönelik bir saygı yok: ödemezseniz, sizi öldürürler," şeklinde konuştu.