Meksika'nın Zacatecas eyaletinde yol kenarında 6 ceset bulundu - Son Dakika
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Meksika'nın Zacatecas eyaletinde yol kenarında 6 ceset bulundu

13.04.2022 09:00
Meksika'nın Zacatecas eyaletinde yol kenarında 6 ceset bulundu

Meksika'nın Zacatecas eyaletinde yol kenarındaki bir arazide 6 cesedin bulunduğu bildirildi.

Meksika'nın Zacatecas eyaletinde yol kenarındaki bir arazide 6 cesedin bulunduğu bildirildi.
Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, Pinos bölgesinde yol kenarında 5 erkek, bir de kadın cesedinin bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, ölüm nedenlerinin henüz bilinmediği ancak cesetlerin buraya başka bir bölgeden getirildiğinin anlaşıldığı kaydedildi.
Polisin olay yerini güvenlik kordonuna aldığı ve bölgede geniş çaplı arama başlattığı aktarıldı.
Kurbanların Jalisco ve Sinaloa çeteleri arasındaki hesaplaşma sonucunda öldürülmüş olabileceği düşünülüyor.
Meksika'da kayıpları arama komisyonu raporlarına göre, ülkede kayıp ihbarı verilen 94 bin 500 kişiden haber alınamıyor.

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Sonora, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Meksika'nın Zacatecas eyaletinde yol kenarında 6 ceset bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'nın Zacatecas eyaletinde yol kenarında 6 ceset bulundu - Son Dakika
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