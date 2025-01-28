Meksikalı karteller, Texas sınırında sınır güvenliğinden sorumlu ABD askerlerine ateş açtı. Dailymail'de yer alan habere göre, ülkeye yasadışı göçmen sokmaya çalışan karteller tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı, Trump'ın kapsamlı sınır dışı etme operasyonundan tam birhafta sonra gerçekleşti. Tartışmalı bölge olarak bilinen Fronton'da yaşanan saldırıda, ABD askerleri yara almadı.
Fronton, yoğun orman ve bitki örtüsü nedeniyle devriye gezmenin zorlaştığı bir bölge olması nedeniyle son dönemde insan ve uyuşturucu kaçakçılarının favori adresi haline geldi.
Teğmen ChrisOlivarez yaptığı açıklamada, eyalet yetkililerinin kartellerin bölgede gizlice hareket etmesini imkansız hale getirmek için bitki örtüsünü ve çalılıkları temizleyerek tam kapsamlı bir operasyon başlattığını belirtti.
Son Dakika › Dünya › Meksikalı karteller ABD askerlerine ateş açtı , Trump'ın kararı sonrası gerçekleşti - Son Dakika
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