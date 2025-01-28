Meksikalı karteller ABD askerlerine ateş açtı , Trump'ın kararı sonrası gerçekleşti - Son Dakika
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Meksikalı karteller ABD askerlerine ateş açtı , Trump'ın kararı sonrası gerçekleşti

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ABD'nın Texas sınırından yasadışı göçmen sokmaya çalışan Meksikalı karteller ABD ordusuna ateş açtı. ABD askerleri saldırıdan yara almadan kurtuldu.

28.01.2025 11:57  Güncelleme: 12:05
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Meksikalı karteller, Texas sınırında sınır güvenliğinden sorumlu ABD askerlerine ateş açtı. Dailymail'de yer alan habere göre, ülkeye yasadışı göçmen sokmaya çalışan karteller tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı, Trump'ın kapsamlı sınır dışı etme operasyonundan tam birhafta sonra gerçekleşti. Tartışmalı bölge olarak bilinen Fronton'da yaşanan saldırıda, ABD askerleri yara almadı.

KAÇAKÇILARIN FAVORİ ADRESİ HALİNE GELDİ

Fronton, yoğun orman ve bitki örtüsü nedeniyle devriye gezmenin zorlaştığı bir bölge olması nedeniyle son dönemde insan ve uyuşturucu kaçakçılarının favori adresi haline geldi.

KAPSAMLI BİR OPERASYON BAŞLATILDI

Teğmen ChrisOlivarez yaptığı açıklamada, eyalet yetkililerinin kartellerin bölgede gizlice hareket etmesini imkansız hale getirmek için bitki örtüsünü ve çalılıkları temizleyerek tam kapsamlı bir operasyon başlattığını belirtti.

Meksikalı karteller ABD askerlerine ateş açtı , Trump\'ın kararı sonrası gerçekleşti

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Son Dakika Dünya Meksikalı karteller ABD askerlerine ateş açtı , Trump'ın kararı sonrası gerçekleşti - Son Dakika

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