Meloni'den Trump'ı terleten soru: Avrupalıların asalak olduğunu hiç söylediniz mi? - Son Dakika
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Dünya

Meloni'den Trump'ı terleten soru: Avrupalıların asalak olduğunu hiç söylediniz mi?

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ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Meloni ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Oval Ofis'te gerçekleşen ikili görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump zor anlar yaşadı. ABD lideri, Meloni'nin ''Avrupalıların asalak olduğunu hiç söyledin mi?'' sorusunu geçiştirmeye çalıştı.

18.04.2025 09:54  Güncelleme: 10:08
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni resmi ziyaret kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Oval Ofis'te gerçekleşen ikili görüşmenin ardından kabine odasında kapalı kapılar ardında verilen öğle yemeğinde iki lider, Beyaz Saray muhabirlerinin ve İtalyan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TRUMP'I TERLETEN SORU

Ortak basın toplantısında İtalyan bir gazetecinin sorusu sonrası yaşananlar dikkat çekti. Gazetecinin Trump'a Avrupalılar için "asalak" deyip demediğini sorması üzerine Meloni Trump'a dönerek, "Avrupalıların asalak olduğunu hiç söyledin mi? Bunu hiç söyledin mi?" diye sordu.

"NEYDEN BAHSETTİĞİNİ BİLE BİLMİYORUM"

Beklenmeyen soru karşısında şoke olan Trump konuyu geçiştirmeye çalışarak, "Bunu hiç söylemedim. Neyden bahsettiğini bile bilmiyorum" diyerek karşılık verdi.

"ONLAR ASALAK"

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'nin Avrupalılara hakaret ettiği mesajlara destek vererek, "Ona katılıyorum, onlar asalak, yıllardır öyleler" ifadelerini kullanmıştı.

Meloni\'den Trump\'ı terleten soru: Avrupalıların asalak olduğunu hiç söylediniz mi?
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Son Dakika Dünya Meloni'den Trump'ı terleten soru: Avrupalıların asalak olduğunu hiç söylediniz mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ates null:
    Bu kadın bir harika.Lafını hiç esirgemeyen,şak diye çatır çatır konuşan biri. 75 3 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    İtalya Türkiye elele hep beraber 2032 ye 26 6 Yanıtla
  • tolga altun:
    gercek dunya lideri böyle olur çakma lafla atip tutan arka planda diz çöken karton liderler gibi degıl 16 5 Yanıtla
  • Whatisup Up:
    Meloni hep taktir ettiğim bir siyasetçi. 13 2 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Delikanlılığı, erkekliliği bir organa bağlamamak lazım, helal olsun delikanlı ve cesur bir kadınmış. 6 2 Yanıtla
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