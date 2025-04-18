Meloni\'den Trump\'ı terleten soru: Avrupalıların asalak olduğunu hiç söylediniz mi?

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni resmi ziyaret kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Oval Ofis'te gerçekleşen ikili görüşmenin ardından kabine odasında kapalı kapılar ardında verilen öğle yemeğinde iki lider, Beyaz Saray muhabirlerinin ve İtalyan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TRUMP'I TERLETEN SORU

Ortak basın toplantısında İtalyan bir gazetecinin sorusu sonrası yaşananlar dikkat çekti. Gazetecinin Trump'a Avrupalılar için "asalak" deyip demediğini sorması üzerine Meloni Trump'a dönerek, "Avrupalıların asalak olduğunu hiç söyledin mi? Bunu hiç söyledin mi?" diye sordu.

"NEYDEN BAHSETTİĞİNİ BİLE BİLMİYORUM"

Beklenmeyen soru karşısında şoke olan Trump konuyu geçiştirmeye çalışarak, "Bunu hiç söylemedim. Neyden bahsettiğini bile bilmiyorum" diyerek karşılık verdi.

"ONLAR ASALAK"

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'nin Avrupalılara hakaret ettiği mesajlara destek vererek, "Ona katılıyorum, onlar asalak, yıllardır öyleler" ifadelerini kullanmıştı.