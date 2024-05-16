Merdivenin kaldırıldığını fark etmeyen havayolu çalışanı uçaktan düşerek ağır yaralandı - Son Dakika
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Dünya

Merdivenin kaldırıldığını fark etmeyen havayolu çalışanı uçaktan düşerek ağır yaralandı

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Jakarta Havalimanı'nda bir havayolu çalışanı, merdivenin kaldırıldığını fark etmeyince geri adım atarak uçaktan inmeye çalışınca yere çakıldı ve ağır yaralandı. Olay, sosyal medyada paylaşılan bir videoda görüntülendi. Çalışanın hemen müdahale edildiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Havacılık kurallarını ihlal eden bu olayın ardından havalimanı yetkilileri soruşturma başlattı ve önlemler aldıklarını açıkladı.

16.05.2024 14:24
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Bir havayolu çalışanı, merdivenin kaldırıldığını fark etmeyince geri adım atarak uçaktan inmeye çalışınca yere çakıldı ve ağır yaralandı. .

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Jakarta Havalimanı'nda bir TransNusa Airbus A320'den düşen yer hizmetleri personelinin anı görülüyor. Uçuş ekibi kalkışa hazırlanırken, çalışanın uçuş ekibine güvenli bir uçuş dileyerek selam verdiği ve bu sırada yer hizmetleri personelinin mobil merdivenleri uçaktan çektiği belirtiliyor.Merdivenlerin kaldırıldığını fark etmeyen çalışan, uçuş ekibiyle konuşmaya devam ederken geri geri yürüyerek uçaktan inmeye çalıştığı sırada piste düştü.

AirLive.net'e konuşan bir kaynak, çalışana olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Kaynaklar, merdivenin düzgün bir şekilde koordine edilmeden aniden kaldırılmasının ardından çalışanın uçağın L1 kapısından düştüğünü söylüyor. Çalışanın birkaç metre yükseklikten piste düştüğü tahmin ediliyor.

Bu olayın, uçak kapısı hala açıkken merdivenlerin kaldırılmaması gerektiğini belirten havacılık kurallarını ihlal ettiği anlaşılıyor.

Jakarta Havalimanı yetkilileri, olaya ilişkin bir soruşturma başlattı ve gelecekteki kazaları önlemek için "önlemler aldıklarını" açıkladı, Aviation24.be bildirdi.

Merdivenin kaldırıldığını fark etmeyen havaalanı personeli, uçaktan piste düşüp ağır yaralandı
Merdivenin kaldırıldığını fark etmeyen havaalanı personeli, uçaktan piste düşüp ağır yaralandı

Endonezya, Havacılık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Merdivenin kaldırıldığını fark etmeyen havayolu çalışanı uçaktan düşerek ağır yaralandı - Son Dakika

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