Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu - Son Dakika
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BBC

Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu

14.04.2022 14:05
Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün düzenlediği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün düzenlediği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu.

Reuters haber ajansının anketine katılan 18 ekonomistin hepsi politika faizinin değişmeyeceği beklentisini paylaşmıştı.

TCMB, karar metninde küresel enflasyon ile ilgili olarak şu ifadeleri paylaştı:

"Etkisi sürmekte olan jeopolitik riskler, küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır. Küresel gıda güvenliğindeki belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının daha da belirgin hale gelmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır."

Reuters'a göre Amerikan yatırım bankası Goldman Sachs TCMB'nin faiz kararıyla ilgili öngörüsünde şu ifadelere yer verdi: "Türk yetkilileri faizi düşürmek istese de enflasyon artmaya ve cari hesaplar dengesi bozulmaya devam ederken faiz indiriminin olası olmadığını düşünüyoruz."

Banka, ileride lira üzerindeki baskının artacağı ve buna "döviz müdahalaleri ya da yeni enstrümanlar aracılığıyla" yanıt verileceği tahmini de paylaştı.

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin faiz anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde olmuştu.

TCMB bu yılın ilk 3 toplantısında faizi yüzde 14'te sabit tutmuştu.

Nebati: Enflasyon Aralık ayından itibaren düşüşe geçecek

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mart ayı verilerine göre geçen ay Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 5,46 artarken, enflasyon yıllık bazda yüzde 61,14'e yükseldi.

Türkiye yüksek enflasyon ve düşük faiz oranları arasındaki farkın hesaplanmasıyla elde edilen reel faiz oranlarının en düşük olduğu ekonomilerden biri.

Pazar günü Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ülkede yükselen enflasyonun yavaş yavaş yoluna girdiğini söyledi.

Yaz aylarının geldiğini belirten Nebati, "Aralık ayından itibaren de her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz" dedi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, Enflasyon, TCMB, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu - Son Dakika

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