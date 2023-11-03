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Mescid-i Aksa'da 4. cuma! İsrail polisi namazın sonrası yine gaz bombasıyla saldırdı - Son Dakika

Mescid-i Aksa'da 4. cuma! İsrail polisi namazın sonrası yine gaz bombasıyla saldırdı

Son Güncelleme: 03.11.2023 13:23

İsrail polisi, Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından 4. cumada da Mescid-i Aksa önünde benzer görüntülere imza attı. İsrailli güvenlik güçleri, bu kez Mescid-i Aksa önünde namaz kılmak için gelen Müslümanlara izin verirken; namazın ardından hem sivillere hem de gazetecilere sert müdahalede bulundu.

Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim Cumartesi günü başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna İsrail'in yanıt vermesi sonrası bölgede şiddetin dozu bir hayli yükseldi. Çatışmalar 28 gündür devam ederken, İsrail polisi savaşın ardından 4. cumada da Mescid-i Aksa önünde toplanan Müslümanların üzerine gaz bombası attı.

Mescid-i Aksa'da 4. cuma! İsrail polisi namazın arından yine gaz bombasıyla saldırdı

NAMAZ KILANLARA SALDIRDILAR

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Filistinliler Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya geldi. İsrail polisinin içeri almadığı halk namazlarını geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine sokakta kıldı. Namazın ardından İsrail polisinin müdahalesi sonrası Filistinliler ara sokaklara kaçtı. Ancak İsrail polisi ara sokaklara da girerek müdahalesini sürdürdü.

Mescid-i Aksa'da 4. cuma! İsrail polisi namazın arından yine gaz bombasıyla saldırdı

CAN KAYBI 9 BİNİ GEÇTİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 32 bin kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 138 Filistinliyi öldürdü.İsrail de Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Mescid-i Aksa'da 4. cuma! İsrail polisi namazın arından yine gaz bombasıyla saldırdı
Mescid-i Aksa'da 4. cuma! İsrail polisi namazın arından yine gaz bombasıyla saldırdı

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mescid-i Aksa'da 4. cuma! İsrail polisi namazın sonrası yine gaz bombasıyla saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mescid-i Aksa'da 4. cuma! İsrail polisi namazın sonrası yine gaz bombasıyla saldırdı - Son Dakika
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