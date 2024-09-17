Meta'dan Rusya destekli medyaya yasak - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Meta'dan Rusya destekli medyaya yasak

Meta\'dan Rusya destekli medyaya yasak

Sosyal medya devi Meta, RT ve diğer Rus devlet medya ağlarını platformlarından yasakladığını duyurdu. Bu adım, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekâtının ardından geldi ve global çapta birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

17.09.2024 08:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meta (META.O), Pazartesi günü yaptığı açıklamada, RT, Rossiya Segodnya ve diğer Rus devlet medya ağlarını platformlarından yasakladığını duyurdu. Şirket, bu adımın, söz konusu medya organlarının çevrimiçi gizli etki operasyonları yürütmek ve aldatıcı taktikler kullanmakla suçlanmasının ardından atıldığını belirtti.

META'NIN ALDIĞI EN BÜYÜK ÖNLEM

Bu yasağın, Meta'nın Rus devlet medyasına karşı aldığı en sert önlem olduğu ifade ediliyor. Daha önce, Meta sadece bu medya organlarının reklamlarını engellemek ve erişimlerini sınırlamak gibi daha sınırlı adımlar atmıştı. Ancak bu yeni önlem, RT ve Rossiya Segodnya'nın yanı sıra diğer ilgili kuruluşları da kapsıyor ve küresel olarak uygulanacak. Meta'nın bu hamlesi, Facebook, Instagram, WhatsApp ve Threads gibi platformlarda geçerli olacak. Yasağın önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Rus büyükelçiliği ve Beyaz Saray henüz konu hakkında yorum yapmadı.

AÇIKLAMA İKİ OLAY SONUNDA GELDİ

Meta'nın açıklaması, ABD'de iki RT çalışanına yönelik kara para aklama suçlamaları ve 2024 seçimlerini etkilemek için bir Amerikan şirketiyle işbirliği yapma planlarının açıklanmasının ardından geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkelerin Rus devlet yayıncısı RT'nin faaliyetlerini istihbarat operasyonlarını gizleme çabalarına karşı daha fazla önlem alması gerektiğini belirtmişti. RT ise ABD'nin bu eylemlerini, yayıncının gazetecilik faaliyetlerini engellemeye yönelik bir girişim olarak değerlendirdi.

Uluslararası İlişkiler, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Teknoloji, Politika, Facebook, Ukrayna, Medya, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meta'dan Rusya destekli medyaya yasak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz:
    rusyann da şeyindeydi 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:39 Ehliyette yeni dönem başlıyor Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek
11:10 Bilmeden katilin adını mı verdi Yenge Hediye Güran’ın ifadesinde gözden kaçan detay Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay
10:41 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi Erdoğan’ın devreye gireceği konuşuluyor Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor
10:06 Ahmet Davutoğlu: Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin, Erdoğan’ın karşısına çıkmak istiyorum Ahmet Davutoğlu: Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin, Erdoğan'ın karşısına çıkmak istiyorum
07:59 Narin’le ilgili kahreden gerçek Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış
17:13 Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan teklif geldi Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan teklif geldi
17:06 Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu
16:53 Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti Papua Yeni Gine’de kabile savaşı Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti! Papua Yeni Gine'de kabile savaşı
16:30 Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı
16:18 Adalet Bakanlığı 300 personel alacak Adalet Bakanlığı 300 personel alacak
16:14 Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü
16:01 Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu
16:00 Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü
15:55 Mehmet Ali Erbil’nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2024 12:09:01. #1.12#
SON DAKİKA: Meta'dan Rusya destekli medyaya yasak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement