Metroda uygunsuz davranışlarda bulunan çift büyük öfke yarattı - Son Dakika
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Dünya

Metroda uygunsuz davranışlarda bulunan çift büyük öfke yarattı

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Hindistan'ın teknoloji şehri Bengaluru'da bir metro istasyonunda çekilen video, sosyal medyada tartışma yarattı. Video, bir çiftin metroda uygunsuz fiziksel yakınlık göstermesini içeriyor. Özellikle kamusal alanlarda bu tür davranışların sergilenmesi, birçok kişinin tepkisini çekti. S

14.04.2025 12:37  Güncelleme: 12:43
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Hindistan'ın teknoloji şehri Bengaluru'da bir metro istasyonunda yaşanan olay, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Bir çiftin metroda uygunsuz fiziksel yakınlık göstermesi, birçok kişinin tepkisini çekti.

Madavara metro istasyonunda çekilen video, genç bir çifti gösteriyor. Videoda erkek, etrafta yaşlılar dahil birçok yolcu olmasına rağmen, yanındaki kız arkadaşının tişörtünün içine elini sokarak uygunsuz davranışta bulunuyor.

"Karnataka Portfolio" adlı hesap, bu videoyu X (eski adıyla Twitter) platformunda Perşembe gecesi paylaştı. Paylaşımda "Bengaluru, Delhi Metro kültürüne doğru mu ilerliyor? Namma Metro istasyonundaki bu rahatsız edici davranış, şehirdeki görgü kuralları hakkında soru işaretleri yaratıyor" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca şu görüşlere yer verildi: "Bazı kişilerin kamusal alanlarda sergilediği bu tür davranışları görmek çok üzücü ve endişe verici. Özellikle metro istasyonu gibi herkesin kullandığı bir yerde bu davranışlar kesinlikle kabul edilemez. Kamusal alanlar çocuklar, kadınlar, aileler ve yaşlılar dahil herkes içindir. İnsanların bu alanları özel yakınlık davranışları için kullanmaları hem saygısızlık hem de ayıptır."

Sosyal medya kullanıcıları bu olaya farklı tepkiler gösterdi. Bazı kullanıcılar, sevgi gösterileri ile kamusal alanda uygunsuz davranışlar arasındaki sınırın korunması gerektiğini savundu. Diğerleri ise çiftin yüzlerinin bulanıklaştırılmadan videonun paylaşılmasını eleştirdi.

Bir kullanıcı: "Bu kişiler uyarılmalı ve kamusal alanda uygunsuz davranışlarını özel hayatlarıyla sınırlamaları konusunda bilgilendirilmeli. Ancak kimliklerinin sosyal medyada açıkça gösterilmemesi gerekir" yorumunu yaptı.

Başka bir kullanıcı ise: "Videoyu sadece çekip internette paylaşmak, insanları teşhir etmekten ve olayı sansasyonel hale getirmekten başka bir işe yaramaz" dedi.

Delhi metrosundaki benzer olaylar daha önce de sık sık gündeme gelmişti. Şimdi ise bu tür olayların Bengaluru'da da görülmesi, toplumsal değerler ve kamusal alan kullanımı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Metroda uygunsuz davranışlarda bulunan çift büyük öfke yarattı
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Son Dakika Dünya Metroda uygunsuz davranışlarda bulunan çift büyük öfke yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 199715:
    Siz de bunu haber yaptınız...Ve başınız göğe erdi. Toplumsql alanda daha fazla görülmesini sağlayarak aeleştirdiğiniz şeye hizmet etmiş olmuyor musunuz? 14 0 Yanıtla
  • Hakan1421:
    bunları vatan hainleri ve din düşmanlarına göre özgürlük ve normal bir durum 3 5 Yanıtla
  • aragorn:
    o kadar kalabalık bir memleket ki çocuklar yiyişecek ter bulamıyorlar hahahaha 4 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    6 ay öncenin haberini şimdi yapıp elinize ne geçiyor. Yandaş olup bakın bizim sonumuzda bu akp ye oy vermezseniz mi demek istiyorsunuz ? eğer amacınız bu ise başımızdakilerin bunu önleme gibi bir amacı yok. olsaydı 23 sene içerisinde yaparlardı. 0 1 Yanıtla
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