Mezuniyet törenine damga vuran görüntü! Filistinli öğrenci ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın elini sıkmadı

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Georgetown Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

ABD'Lİ BAKANA TEPKİ GÖSTERDİ

Elindeki Filistin bayrağını sallayarak diplomasını almak üzere sahneye çıkan Filistinli bir öğrenci, sahnede bulunan ve öğrencileri tebrik eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın elini sıkmadı.

POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİĞİ GÖRÜLDÜ

Blinken'ı atlayarak sahnedeki diğer kişilerle el sıkışan öğrencinin o esnadaki konuşmalarında ABD yönetiminin politikalarını eleştirdiği öğrenildi.