Miçotakis gerçeği itiraf etti: Askeri yatırımlar Türkiye'ye karşı - Son Dakika
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Miçotakis gerçeği itiraf etti: Askeri yatırımlar Türkiye'ye karşı

Miçotakis gerçeği itiraf etti: Askeri yatırımlar Türkiye\'ye karşı

Ülkesinin silahlı kuvvetlerini güçlendirmesinin sebeplerinden birinin Türkiye'ye karşı 'caydırıcılık' olduğunu belirten Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara ile yaklaşık 40 yıldır çözülemeyen sorunların hemen çözülmesini beklemediğini ifade etti.

11.04.2025 21:21
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Delfi Ekonomi Forumu kapsamında katıldığı bir söyleşide ülke gündemi ve uluslararası gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. Miçotakis'in gündeminde Türkiye de vardı.

Miçotakis'ten 'Türkiye' itirafı: Silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmeliyiz

"YAN YANA YAŞAMAK KADERİMİZ"

Gazeteci Robert D. Kaplan'ın, "Yunanistan geleceğe bakarak Türkiye ile ilişkilerini nasıl yönetiyor? Türkiye, Suriye'deki rejimin devrilmesinin ardından güçlendi, büyük su rezervlerine, gıpta edilecek coğrafi bir konuma sahip" şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı: "Coğrafya nedeniyle yan yana yaşamak kaderimiz. Tabii ki amacımız yan yana barış içinde yaşamak ve mevcut sorunları çözmektir."

"TÜRKİYE KARŞISINDA CAYDIRICI GÜÇ OLMALIYIZ"

Türkiye ile yaklaşık 40 yıldır çözülemeyen sorunların hemen çözülmesini beklemediğini ifade eden Miçotakis, ancak bunun Türkiye ile diyalog kurulmayacağı ve ortak fayda sağlayacak projelerde iş birliğine gidilmeyeceği anlamına gelmediğini belirtti. Miçotakis, "Öte yandan naif değiliz. Yunanistan her zaman Türkiye karşısında güvenilir bir caydırıcı güç olmalı. Silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmemizin ve Avrupa güvenliği ile stratejik bağımsızlık tartışmalarına katılmamızın sebeplerinden biri de bu" dedi.

Miçotakis'ten 'Türkiye' itirafı: Silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmeliyiz

"İYİMSER AMA GERÇEKÇİYİM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birçok kez görüştüğüne dikkati çeken Miçotakis, henüz bir sonuç alınmamış olsa da bu görüşmelerin her iki tarafın birbirlerini, anlaşmazlık alanlarını anlaması ve iletişim kanallarının açık kalması açısından önemli olduğunu ifade etti. Miçotakis, "Türkiye ile ilişkilerin yönetiminde iyimser ama gerçekçiyim" diye konuştu.

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Son Dakika Dünya Miçotakis gerçeği itiraf etti: Askeri yatırımlar Türkiye'ye karşı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Johny Guitar:
    miçotakis Erdoğan’ın karşısına aday olsa başta chp’liler olmak üzere %48 oy alır 11 5 Yanıtla
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