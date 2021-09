Miçotakis, Türkevi açılışına katılan Başpiskopos ile görüşmesini iptal etti

Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Türk vatandaşı Bakırköylü Elpidoforos (Lambriniadis) pazartesi günü New York'taki Türkevi'nin açılışına katıldı. Açılışta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da vardı. Başpiskopos bu ziyaretiyle Yunanistan'da ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde yoğun tepkilere hedef oldu.

İPTALLER PEŞ PEŞE GELDİ

Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in New York'ta Elpidoforos ile olan programlı görüşmesini son anda iptal etmesinin ardından benzer hamle de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten geldi. Görüşmenin iptal edilmesinin sebebi olarak Miçotakis'in programına, Elpidoforos ile planlanan görüşmenin saatinde Wall Street yayın kurulu ile randevu eklenmesi gösterildi.

MİÇOTAKİS'E AZİZ NİKOLAS KİLİSESİ'NİN GEZDİRECEKTİ

Başpiskopos Elpidoforos'un, Miçotakis'e, 11 Eylül saldırılarında yıkılan İkiz Kuleler'in bulunduğu, "Ground Zero" diye adlandırılan Sıfır Noktası'ndaki Aziz Nikolas Kilisesi'ni gezdirmesi planlanıyordu ancak Elpidoforos'un, New York'taki Türkevi'nin Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar'ın da bulunduğu açılış törenine katılması Atina'da rahatsızlık yaratmış, Yunan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu bu rahatsızlığı net bir şekilde dile getirmişti.

İkonomu, yaptığı açıklamada "Elpidoforos'un hareketleri bizi rahatsız etti. Yunan hükümeti memnuniyetsizliğini ifade ediyor" diye konuşmuştu.

BAŞPİSKOPOSLUKTAN AÇIKLAMA

Elpidoforos katıldığı tören sonrası sosyal medya hesabında "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile birlikte Türkevi'nin açılışını yapan Başkan Erdoğan'ı tebrik ederim. Ekümenik Patrikhane'nin öneminde, Heybeliada Ruhban Okulu'nun tekrar faaliyet göstermesinde ve Türkiye'deki dini azınlıkların haklarının desteklenmesinde, her zaman olduğu gibi ısrarlıyım" ifadesini kullandı.

KALBİM İSTANBUL'DA DEMİŞTİ

İstanbul Rumlarından, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 54 yaşındaki Elpidoforos (Lambriniadis), Bakırköy doğumlu ve askerliğini İskenderun'da yapmış. 11 Mayıs 2019'da, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nin karar organı Sen Sinod Meclisi tarafından, yaklaşık 2 milyon cemaati bulunan Amerika Ortodoks Kilisesi'nin Başpiskoposu seçilen Elpidoforos, 13 Haziran 2019'da Hürriyet gazetesinde yayımlanan demecinde "Kendinizi en çok nereye ait hissediyorsunuz" sorusuna "Tabii ki İstanbul. Sık sık geleceğim. Kalbim zaten İstanbul'da" cevabını vermişti.

Amerika Başpiskoposu aynı demecinde "Çocukluğum İstanbul'da çok güzel geçti. Biz sokakta Türk, Rum, Ermeni çocuklar hep bir arada oynardık. Çok güzel arkadaşlıklarım oldu, komşularımızla çok güzel geçiniyorduk. Yan apartmanda oturan Müslüman aile her Kurban Bayramı'nda 20-30 tane koç keserdi ve bize de pay verirlerdi. Biz de Paskalya'da çöreğimizi, Noel'de yemeğimizi onlara gönderirdik. Bakırköy'deki arkadaşlıklarım hâlâ devam ediyor ve şu anda da en yakın arkadaşlarım onlar" demişti.