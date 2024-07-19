Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir

Dünya

İnternet sistemlerinde dünya genelinde büyük bir arıza yaşanıyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sistemlerinde yaşanan arıza pek çok sektörü etkiledi. Havacılık ve bankacılık gibi sektörler başta olmak üzere birçok şirket bu durumdan olumsuz etkilenirken şirketten yapılan yeni açıklamada "Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir" ifadeleri yer aldı.

"SKY NEWS BU SABAH CANLI YAYIN YAPAMADI"

İngiltere'nin önemli televizyon haber kanallarından Sky News Cuma günü yayın yapamadı. Yayıncı kuruluşun icra kurulu başkanı David Rhodes X'te yaptığı açıklamada, "Sky News bu sabah canlı yayın yapamadı, şu anda izleyicilere kesinti için özür dilediğimizi söylüyoruz" dedi. Küresel bir teknoloji kesintisi, İspanyol havaalanları, bir Türk havayolu şirketi ve Avustralya medyası ve bankaları da dahil olmak üzere farklı ülkelerdeki operasyonları etkiliyordu.

"UÇUŞLAR GELİYOR GİDİYOR AMA GECİKMELER OLABİLİR"

Avustralya'nın başkenti Sydney'in havalimanı sözcüsü "Uçuşlar geliyor ve gidiyor ancak akşam boyunca bazı gecikmeler olabilir" dedi. İngiltere'nin sağlık rezervasyon sistemi sosyal medyada açıklama yapan sağlık yetkililerine göre şu an "çevrimdışı". Alman Borsası ise işlemlerin normal olarak başladığını ancak kontrollerin devam ettiğini bildirdi. İsrail Sağlık Bakanlığı da şu açıklamayı yaptı; "Bilgisayar sunucularındaki küresel arıza hastaneleri ve sağlık hizmetlerini etkiliyor."

İsviçre Borsası'ndan yapılan açıklamada altıncı grup sistemlerin normal çalıştığı kaydedildi. Amsterdam Schiphol Havalimanı Sözcüsü, küresel siber kesintiden etkilendiklerini söyledi. Sözcü, kaç uçuşun etkilendiğinin henüz belli olmadığını kaydetti.

Berlin Havaalanı, X'te teknik bir arıza nedeniyle check-inlerde gecikmeler yaşandığını bildirdi. İspanya'da ülkenin tüm havalimanlarında bir sorun yaşandığı bildirildi. İspanyol havalimanı işletmecisi, "En kısa sürede çözmek için çalışıyoruz. Bu arada operasyonlar manuel sistemlerle devam ediyor" dedi.

TEKNOLOJİ FİRMASI CROWDSTRIKE: DURUMDAN HABERDARIZ

Bilgi teknoloji firması Crowdstrike, Microsoft'un Windows işletim sisteminde Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarından haberdar olduğunu belirten bir telefon mesajı yayınladı. Mesajda şöyle denildi: "Crowdstrike destek birimiyle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Crowdstrike, Windows'ta Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarının farkındadır" denildi.

MICROSOFT: TEMEL SORUN ÇÖZÜLDÜ

Microsoft'tan yapılan son açıklamada küresel boyutta sistem sorunlarına neden olan ve çok sayıda havalimanı, banka ve hastanede hizmet kesintilerine neden olan temel sorunun çözüldüğü ifade edildi. Şirketten yapılan açıklamada bazı servislerde ise problemin bir sürede daha devam edebileceğine vurgu yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.

BAKAN URALOĞLU: SİBER SALDIRI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Uluslararası kaynaklı yaşanan yazılım kriziyle ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İlgili kurumlarla derhal irtibata geçtik. Buradaki aksaklıkların önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Birkaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur. Bunun tekerrür etmemesi için gerekli önlemleri planladık. İlgili kurumlarımızla özel sektör ve kamu ile iletişim halindeyiz. Bir siber saldırı söz konusu değildir" dedi.

BTK VE USOM ÇALIŞMA BAŞLATTI

Öte yandan; Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), yaşanan sorunların kaynağının tespiti ve giderilmesi için çalışma başlattı. USOM'dan yapılan açıklamada "Yaşanan aksaklık siber saldırı kaynaklı değil, üretici firmanın yayınladığı güncellemeden kaynaklı" ifadeleri yer aldı.

SORUNUN KAYNAĞI: CROWDSTRIKE

Sorunun siber güvenlik alanında uzmanlaşmış olan ve Türkiye'de de birçok şirket ve kurumun hizmet aldığı CrowdStrike adlı firmanın dün gerçekleştirdiği bir güncelleme ile ortaya çıktığı tahmin ediliyor. 2011 yılında kurulan şirket, bulut tabanlı çözümleri ve yapay zeka destekli teknolojileri kullanarak, kurumların siber tehditlere karşı korunmasını sağlamayı amaçlıyor. CrowdStrike, saldırıları gerçek zamanlı olarak tespit edip önlemeye odaklanarak, siber saldırılarla ilgili geniş bir tehdit istihbaratı sunuyor. Endpoint koruma, yönetilen tehdit avcılığı ve olay müdahalesi gibi hizmetler sunan şirket, dünya çapında birçok büyük kuruluş tarafından tercih ediliyor.