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Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma hamlesi yüzünden Sony'nin hisseleri çakıldı - Son Dakika
BBC

Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma hamlesi yüzünden Sony'nin hisseleri çakıldı

19.01.2022 06:20
Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma hamlesi yüzünden Sony'nin hisseleri çakıldı

Microsoft'un video oyun şirketi Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alacağını duyurmasının ardından rakip şirket Sony'nin hisseleri son iki yılın en büyük düşüşünü yaşadı.

Microsoft'un video oyun şirketi Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alacağını duyurmasının ardından rakip şirket Sony'nin hisseleri son iki yılın en büyük düşüşünü yaşadı.

Tokyo borsasında Sony'nin hisseleri günlük olarak yüzde 10'a yakın değer kaybetti.

Bu da şirketin Mart 2020'den beri günlük olarak yaşadığı en sert değer kaybı olarak kayda geçti.

Microsoft, Call of Duty ve World of Warcraft gibi dünya çapında popüler olan oyunların üreticisi Activision Blizzard'ı satın alarak sahibi olduğu Xbox oyun konsolunu daha çekici bir hale getirmek istiyor.

Bu adımın en büyük amaçlarından biri Xbox'un, en büyük rakibi Sony'nin PlayStation'una karşı konumunu sağlamlaştırmak.

Microsoft, bu hamlesiyle oyunları Xbox Game Pass uygulamasına katarak fikri mülkiyet alanındaki hakimiyetini de geliştirmek istiyor, böylece müşterilerine sunacağı oyun kataloğunu büyütmek niyetinde.

Sony ise oyun cephesinde oyunlardan ziyade gelirinin yüzde 70'ini konsol satışlarından elde ediyor.

Anlaşmanın onaylanması takdirinde Microsoft gelir açısından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi olacak.

Oyun sektörü donanımdan uzaklaşır mı?

Bloomberg'e konuşan Morningstar Research analisti Kazunori Ito'ya göre Sony'nin hisse senetlerindeki düşüş, oyun piyasasının donanıma dayanan modelden uzaklaşması durumunda Sony'nin zorlanmasından yatırımcının korktuğunu gösteriyor.

Activision Blizzard'ın hisseleri ise satın almanın duyurulmasının ardından yüzde 37 yükseldi.

Activision Blizzard, çalışma koşulları, cinsiyet ayrımcılığı ve taciz gibi konularda maruz kaldığı suçlamalar yüzünden zor günler yaşıyordu.

Microsoft'un hisseleri ise Activision Blizzard'da yaşanan skandallar yüzünden satın almanın ilk duyurulmasının ardından yüzde 2 düştü.

Activision Blizzard, kasım ayında çok beklenen iki oyununu yayınlamayı ertelemiş ve dördüncü çeyrek satış rakamı beklentilerin altına kalınca hisseleri büyük bir düşüş yaşamıştı.

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Activision Blizzard, Microsoft, oyunlar, Sony, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma hamlesi yüzünden Sony'nin hisseleri çakıldı - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma hamlesi yüzünden Sony'nin hisseleri çakıldı - Son Dakika
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