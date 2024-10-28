Milli marşı söylemeyen Youtuber kabusu yaşadı - Son Dakika
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Dünya

Milli marşı söylemeyen Youtuber kabusu yaşadı

Milli marşı söylemeyen Youtuber kabusu yaşadı

Takipçilerini 55 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen Taylandlı Youtuber Natthamon Khongchak sahte kimlikle Endonezya'ya gitti. Dolandırıcı fenomeni milli marşı bilememesi ele verdi. Khongchak hakkında tutuklama emri çıkarıldı ve Malezya'da bulundu. Khongchak, Tayland'da 70 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

28.10.2024 14:08
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Takipçilerini 55 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen Taylandlı Youtuber Natthamon Khongchak sahte kimlikle Endonezya'ya gitti. Dolandırıcı fenomeni milli marşı bilememesi ele verdi. Khongchak hakkında tutuklama emri çıkarıldı ve Malezya'da bulundu.

YouTube kanalında Leah ve Suchata takma adlarını kullanan Khongchak, günlük hayatından kesitler paylaştığı video blog içerikleri üretiyordu. İlgi çekici imajıyla takipçilerinin dikkatini çekti. YouTube'da ünlenmeden önce kısa bir şarkıcılık kariyeri olan fenomen, sonrasında YouTube yayınlarından elde ettiği gelir ve sosyal medya fenomeni statüsü sayesinde Tayland'ın Pathum Thani kentinde Costina adlı kendi cilt bakım markasını kurdu.

Khongchak, son model arabaların, saatlerin ve mülklerin fotoğraflarını paylaşarak lüks yaşam tarzını sergiledi. Daha sonra döviz tüccarı olmak isteyenler için özel kursların reklamını yaptı.

GÜVEN KAZANDI, DOLANDIRDI

Paylaştığı lüks yaşamıyla takipçilerinin güvenini kazandı. Çoğunun güvenini kazandıktan sonra, 29 yaşındaki YouTuber, takipçilerini Forex ticaretine yüklü bir yatırım yapmaya yönlendirdi. İddiaya göre takipçilerine yatırımlarında yüzde 35'e kadar yüksek kar elde edeceklerine dair vaat verdi. Döviz yatırımı yapmaları için yönlendirdi. The Nation'a göre, 6 binden fazla kişi yatırım yapması için ona para verdi. Ancak bu yatırımlardan vaat edilen kazanç sağlanmadı.

YOUTUBER İÇİN ÖDÜL KONDU

Khongchak'ın yatırımcıları almaları gereken ödemeleri alamayınca şikayette bulundu. Fortune'a göre YouTuber, şikayetlere yanıt olarak, tüm parayı büyük bir ticaret hatası sebebiyle kaybettiğini söyledi. Kendisine biraz zaman verirlerse borcunu iade edeceğini iddia etti.

ORTADAN KAYBOLDU

Khongchak, daha sonra Instagram'daki mesajlara yanıt vermedi. Tayland polisi, Takipçilerinden yaklaşık 55 milyon dolar para toplayan fenomen hakkında iddialar üzerine tutuklama emri çıkardı.Ülkeden firar eden youtuber'in Malezya'da olduğu ortaya çıktı. Aksanını şüpheli bulan görevlilerin Endonezya milli marşını okumasını istediği Khongchak, başarısız olunca yakayı ele verdi.Tüm suçunu itiraf eden Khongchak, yanındaki annesiyle birlikte tutuklanarak götürüldüğü Tayland'da 70 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

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