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Milli Savunma Bakanı Akar, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

18.02.2022 19:00
Milli Savunma Bakanı Akar, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Akar, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde geldiği Almanya'nın Münih kentinde ikili temaslarda bulundu.

Konferans kapsamında Savunma Politikaları ve İnovasyon Forumu'nda konuşma yapan Bakan Akar, daha sonra IKBY Başkanı Barzani ile bir araya geldi. Türkiye ile IKBY arasındaki ikili ilişkiler ile bölgede huzur, barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik konuların ele alındığı görüşmede, Akar tarafından terörle mücadelede iş birliğinin önemine vurgu yapıldı, Türkiye'nin terörü bitirmekteki kararlılığı dile getirildi.


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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Hulusi Akar, Milli, IKBY, Politika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Milli Savunma Bakanı Akar, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü - Son Dakika Dünya


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