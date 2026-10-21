Milli Savunma Bakanı Güler, Doha Büyükelçiliğindeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar temasları kapsamında Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdulrahman Al Sani ile görüşmesinin ardından Doha Büyükelçiliğimizi ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, Doha Büyükelçimiz Yakup Caymazoğlu'ndan ve Doha Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşemiz Albay Özgür Özkan'dan devam eden çalışmalara ilişkin bilgi aldı" ifadelerine yer verildi.