Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj - Son Dakika
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Dünya

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

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Milli Savunma Bakanı Güler "Suriyeli sığınmacılar konusunda son dönemde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ve artan gerilimler dikkatle izlenmektedir. Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır" dedi.

02.07.2024 13:19
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlık'ta gerçekleştirilen ve TSK Komuta Kademesinin, Bakan Yardımcılarının ve birlik komutanlarının katıldığı video telekonferans toplantısında konuştu.

Terörle mücadele başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan ve talimatlar veren Bakan Yaşar Güler, toplantıda şunları söyledi; "Ülkemizin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile birlikte Karadeniz'de mayın tehdidine karşı deniz güvenliğini sağlamak maksadıyla oluşturulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu'nun dün, 1 Temmuz'da imzalanan törenle aktif hale geldiğini bugünden itibaren 6 ay süreyle Deniz Kuvvetlerimizin komutasında görev yapacağını belirterek sözlerime başlamak istiyorum.

"DÜNYADA ARTAN ASİMETRİK RİSK GÜVENLİĞİ TEHDİT ETMEKTEDİR"

Sizlerin de yakından takip başta yakın coğrafyamız olmak üzere tüm dünyada artan asimetrik risk ve tehditler güvenlik, barış, istikrar ve refahı tehdit etmekte; bu durum savunma ve güvenlik konusunu öncelikli hale getirmektedir. Böylesine hassas bir dönemde asil milletimizin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakâr personeli, ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunması için yoğun bir gayret ve özveriyle üstlendikleri tüm görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Bu kapsamda sürate, özgünlüğe ve tempoya dayalı icra edilen operasyonlarımız Kurban Bayramı tatili boyunca da kesintisiz sürdürülmüştür.

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

"TERÖR ÖRGÜTLERİ MEHMETÇİĞİN ÇELİK PENÇESİ ALTINDA EZİLECEKTİR"

Terör örgütü üzerinde oluşturduğumuz yoğun baskı sayesinde son zamanlarda terör örgütüne katılımların neredeyse sıfıra indiğini ve teslim olan terörist sayısının da giderek arttığını görmekteyiz. Örgütün sözde liderlerinin ise operasyon bölgelerinden çeşitli bahanelerle ayrılarak, kendilerince daha emniyetli olduğunu düşündüğü geri bölgelere kaçtıklarını da bilmekteyiz. Terör örgütü mensupları nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Mehmetçiğin çelik pençesi altında ezilmekten kurtulamayacak, terörle mücadelemiz tereddütsüz sürdürülecektir. Çöküş içerisindeki terör örgütü için kaçınılmaz son her geçen gün yaklaşmaktadır.

Öte yandan; terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinde yapay terör devleti kurma çabasının bir aşaması olarak gördüğümüz sözde özerk yönetim ve yerel seçim faaliyetlerini kesinlikle reddediyoruz. Suriye'yi parçalamaya ve halkının iradesini tutsak etmeye yönelik bu çabalar nafile girişimlerdir. Zira Güney sınırlarımızın hemen ötesinde bölücü örgütün bir 'terör koridoru' kurmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Hatırlatmak isterim ki ülkemiz; meşru müdafaa kapsamında icra ettiği harekâtlar ile amaçlanan terör koridorunu engellemiş, Suriye ve Irak'ın toprak bütünlükleri ve egemenliklerinin korunmasına katkı sağlamış ve bu çerçevedeki saygılı duruşunu da sürdürmektedir.

"KAMU DÜZENİNİ BOZMA GİRİŞİMLERİ BAŞARISIZ KILINACAKTIR"

Bununla birlikte Suriyeli sığınmacılar konusunda son dönemde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ve artan gerilimler dikkatle izlenmektedir. Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır. Terörle mücadelemizin yanında millî servetimiz olan ormanlarımızın korunması kapsamında, hava araçlarımız ve fedakâr personelimiz ile artan orman yangınlarının söndürülmesine yönelik gerekli desteği vermekteyiz. Bu kapsamda 6 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarında; 14 Helikopterimiz, 5 yangın söndürme aracımız ile toplamda 499 sorti ile 962 ton su kullanılarak yangının söndürülmesine katkıda bulunulmuştur.

Öte yandan Kıbrıs Türkü'ne uzanan eli durdurduğumuz Kıbrıs Barış Harekâtının 50'nci yıl dönümünü 20 Temmuz'da kutlayacağız. Garantör ülke olarak uluslararası hukuk çerçevesinde icra ettiğimiz bu harekâtın ne kadar haklı ve gerekli olduğu, oluşan ve günümüze değin süren güvenlik ortamından anlaşılmaktadır. Ada'da iki devletli çözüme yönelik duruşumuz ve soydaşlarımıza verdiğimiz destek sürecektir. Tüm bu yoğun faaliyet akışı içerisinde kahraman Mehmetçik, ülkemizin hak ve menfaatleri ile asil milletimizin huzur ve güvenliği için kendisine verilen her türlü görevi yerine getirmeye azim ve kararlılığı içerisindedir. Bu vesileyle tüm silah ve mesai arkadaşlarıma görevlerinde başarılar diliyor, her birinizi gözlerinizden öpüyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun."

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler\'den net mesaj

Milli Savunma Bakanı, Türkiye, Suriye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj - Son Dakika

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    Yorumlar (32)

  • Murat Tayman: devlet olsa türklere sahip çıkar olayı kökten çözer 118 18 Yanıtla
    rıfat eren: devlet sana geldiğinde ağlamak yok tm 16 65 Şevki Sünger: Ağzına sağlık Murat tamda bu olay bu işte 53 8 bedir arslan: devlet kim acaba bi tanımını yaparmısın 11 5
  • İdris Uzun: Referandum yapılsın!!! 79 6 Yanıtla
    Ramazan Gündoğan: Aynen bu hep algı. Suriye’de bayrağımızı indiren de algı. Aynen aynen. 5 6
  • Seyhmus Baydan: mültecilere verilen değer ne Türk ne de Kürt e vermiyor türk devleti 69 5 Yanıtla
  • Hüseyin Temel: bu 12 milyon sığınmacı yüzünden ev kiraları aldı başını gitti ve onlara yapılan masraf bizim yükümüz bunun algıyla alakası yok. 69 3 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Bu surye gelen Korumay başkanımız 41 4 Yanıtla
  • Murat KANDAZ: devletimiz sağolsun 7 27 Yanıtla
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