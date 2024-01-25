Milli Savunma Bakanlığı: ABD\'nin Suriye\'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak ABD'nin Suriye'den çekileceği konusundaki iddialarla ilgili resmi açıklamaların beklenmesi gerektiği belirtilerek bu tür haberlere ihtiyatla yaklaşılması gerektiği vurgulandı.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLECEĞİ İDDİALARI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD'nin Suriye'den birliklerini çekeceğine yönelik iddialara ise "Bu konuda resmi açıklamaları beklemek lazım. Resmi açıklamayı ve uygulamayı görmeden bu tarz haberlere ihtiyatla yaklaşılması gerekiyor. Biz savunma ve güvenlik konularında bölgemizdeki her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"BIDEN'IN MEKTUBU OLUMLU BİR ADIM"

Kaynaklar, ABD Başkanı Joe Biden'in Türkiye'ye F-16 satışına onay verilmesi için kongreye yazdığı tavsiye mektubunu"Olumlu bir adım olarak" değerlendirerek "Asıl yapılması gereken kongreye bununla ilgili talebin gönderilmesi ve resmi sürecin kongre üzerinden başlatılması. Sürecin olumlu şekilde sonuçlanması beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz." açıklamasını yaptı.



