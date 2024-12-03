Milli Türkmen Koalisyonu Genel Sekreteri: Rejim ordusu büyük korku içinde

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Milli Türkmen Koalisyonu Genel Sekreteri Eyhem Çamur, Haberler.com'da yayınlanan programın moderatörü Melis Yaşar'ın konuğu oldu. 27 Kasım Çarşamba gününden itibaren muhalif grupların Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğinde ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) desteğiyle başlattığı operasyonda Halep, İdlib, Hama ve Tel Rıfat ele geçirildi. Çamur, sıcak çatışmaların yaşandığı Halep'teki son durumu aktardı.

"REJİM ORDUSU BÜYÜK KORKU İÇİNDE"

Esad rejiminin sivilleri katlettiğini ifade eden Çamur, "Rejim ordusu dağılmış durumda. Büyük bir korku içindeler." dedi.

"SURİYE HALKI REJİME KARŞI SAVAŞ BAŞLATTI"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Ankara'daki sözlerine değinen Çamur, "Rejimi destekleyeceklerini ve ne olursa olsun düşmesine engel olacaklarını söylediler. Halkın iradesinin önüne kimse geçemez. Bu süreçten sonra halk gözünü kararttı. 'HTŞ ve diğer gruplar Esad'a karşı saldırı başlattı' deniyor. Doğrusu Suriye halkı bu rejime karşı topyekün savaş başlatmış durumda. Ve Suriye'nin tamamı özgürleşene kadar durmayacağı herkesin malumu oldu." ifadelerini kullandı.

"İLERLEMEYE DEVAM EDECEKLER"

Suriye Milli Ordusu'nun 5 gün içerisinde büyük ilerleme katettiğini dile getiren Çamur, "Bu kadar kısa süre içinde bu kadar büyük bölgeler kontrol eden Suriye Milli Ordusu'nun çok kısa süre içerisinde daha da ilerlemeye devam edeceklerini öngörüyoruz." diye konuştu.