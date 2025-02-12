Sisi'den Trump'a rest! Gazze'ye çökme planına karşı tek bir şart koştu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Sisi'den Trump'a rest! Gazze'ye çökme planına karşı tek bir şart koştu

Geniş Video İzle

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planıyla ilgili açıklama yaptı. Sisi, "Barış için ABD ile çalışmaya hazırız ancak Gazze Filistinliler yerinden edilmeden inşa edilmeli" dedi.

12.02.2025 20:52  Güncelleme: 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen ve "Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşıyız" diyen Ürdün Kralı 2. Abdullah, bugün Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile görüştü.

ORTAK DURUŞ

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah'ın yaptıkları telefon görüşmesinde Gazze'nin Filistinlileri yerinden etmeden yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledikleri bildirildi. İki lider Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı ortak duruşlarını yineledi ve Filistin halkının tüm meşru haklarına kavuşmasını garanti altına almak için koordinasyonu sürdürme kararlılıklarını vurguladı.

"YAKIN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA BAĞLIYIZ"

Görüşmede ayrıca Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması, insani yardımın arttırılması ve etkilenen tüm bölgelere ulaştırılması konuları da ele alındı. Her iki lider de Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için ABD Başkanı Donald Trump ile yakın bir şekilde çalışmaya olan bağlılıklarını ifade ettiler.

"GAZZE'DE BARIŞ İÇİN ABD İLE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ ANCAK FİLİSTİNLİLER YERİNDEN EDİLMEMELİ"

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ayrıca, "Gazze'de barış için ABD ile çalışmaya hazırız ancak Filistinliler yerinden edilmemeli" dedi. Görüşmede ayrıca Arap ülkeleri arasında koordinasyon ve istişarenin arttırılmasının yanı sıra 27 Şubat'ta Mısır'da gerçekleştirilecek olan acil Arap zirvesine yönelik hazırlıklar da ele alındı.

Sisi\'den Trump\'a rest! Gazze\'ye çökme planına karşı tek bir şart koştu

İnsan Hakları, Donald Trump, Orta Doğu, Filistin, Politika, Dünya, Gazze, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sisi'den Trump'a rest! Gazze'ye çökme planına karşı tek bir şart koştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Oooo:
    Koskoca Arap dünyası hiçmi bedel ödemeyeceksiniz Çekin restinizi. Çanakkale'de biz bitik halimizle teslim olmadık 43 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    aferim sana sisi kesinlikle öyle 23 0 Yanıtla
  • Hasan Kiremitci:
    Helal olsun Sisi böyle devam et. 18 0 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    inşallah dogrudur Taşsakli adammış 12 0 Yanıtla
  • 461819:
    adam filistinleri yerinden edip bizim ülkeye doldurmayın demiş.önce siyaseti okumayı öğrenin ona göre yorum yap 7 0 Yanıtla
  • Ateş:
    Ne resti ne şartı,bıraksın bu işleri.Babları bir salvo yapsa kaçacak yer arayıp tıpış tıpış dediklerini yapar.Boş boş artislik yapıyo sahte kabadayı. 3 3 Yanıtla
  • İMDAT GÜNDEN:
    pilan işliyor ver süryeyi al gazreyi hey gidi hey ne oluyorsa mazluma oluyor.. 2 0 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Yok edilcek gazzeliler yerinden çünkü sürekli tünel kazıp aşşağı iniyolar 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:03 TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı
21:09 Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD’nin 51. eyaleti olmayacağız Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD'nin 51. eyaleti olmayacağız
21:08 8 ilimizde eğitime kar arası 8 ilimizde eğitime kar arası
20:06 ABD Başkanı Donald Trump’tan Putin’e telefon ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon
19:18 Naci Görür’den Çanakkale’nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın Naci Görür'den Çanakkale'nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın
09:30 Altın fiyatlarında endişeler artıyor Altın fiyatlarında endişeler artıyor
09:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday
09:06 Trump ile görüşen Kral Abdullah’ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı
09:04 Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
09:03 PKKKCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı
09:02 Survivor tarihinde bir ilk Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı
08:51 Çocuk parkında 176 bomba bulundu Çocuk parkında 176 bomba bulundu
08:44 Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı
08:30 Şampiyonlar Ligi nefes kesti İşte gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi nefes kesti! İşte gecenin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 22:55:17. #1.13#
SON DAKİKA: Sisi'den Trump'a rest! Gazze'ye çökme planına karşı tek bir şart koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.