Sisi\'den Trump\'a rest! Gazze\'ye çökme planına karşı tek bir şart koştu

Dünya

Dün ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen ve "Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşıyız" diyen Ürdün Kralı 2. Abdullah, bugün Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile görüştü.

ORTAK DURUŞ

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah'ın yaptıkları telefon görüşmesinde Gazze'nin Filistinlileri yerinden etmeden yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledikleri bildirildi. İki lider Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı ortak duruşlarını yineledi ve Filistin halkının tüm meşru haklarına kavuşmasını garanti altına almak için koordinasyonu sürdürme kararlılıklarını vurguladı.

"YAKIN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA BAĞLIYIZ"

Görüşmede ayrıca Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması, insani yardımın arttırılması ve etkilenen tüm bölgelere ulaştırılması konuları da ele alındı. Her iki lider de Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için ABD Başkanı Donald Trump ile yakın bir şekilde çalışmaya olan bağlılıklarını ifade ettiler.

"GAZZE'DE BARIŞ İÇİN ABD İLE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ ANCAK FİLİSTİNLİLER YERİNDEN EDİLMEMELİ"

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ayrıca, "Gazze'de barış için ABD ile çalışmaya hazırız ancak Filistinliler yerinden edilmemeli" dedi. Görüşmede ayrıca Arap ülkeleri arasında koordinasyon ve istişarenin arttırılmasının yanı sıra 27 Şubat'ta Mısır'da gerçekleştirilecek olan acil Arap zirvesine yönelik hazırlıklar da ele alındı.