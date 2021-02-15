Mısır'da arkeologlar, 5 bin yıllık bira fabrikası keşfetti - Son Dakika
Üye Girişi

Mısır'da arkeologlar, 5 bin yıllık bira fabrikası keşfetti

15.02.2021 11:10

Amerikalı ve Mısırlı arkeologlar, Mısır'da Nil Nehri'nin batısında bira fabrikası keşfetti.

Amerikalı ve Mısırlı arkeologlar, Mısır'da Nil Nehri'nin batısında bira fabrikası keşfetti. Dünyanın en eski bira fabrikasına ait olduğu belirtilen kalıntıların, 5 bin yıl öncesine ait olduğu ifade edildi.

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Waziri, yaklaşık 5 bin yıllık bira fabrikasının Kahire'nin 450 kilometre güneyinde Nil Nehri'nin batısındaki çölde bulunan eski bir mezarlık olan Abydos'ta bulunduğunu söyledi.

Mısır'da hüküm süren Birinci Hanedanlık Dönemi'nin (MÖ 3150 ile MÖ 2613) başında eski Mısır'ı birleştirmesiyle tanınan Kral Narmer zamanına dayandığını açıkladı. Arkeologlar, her biri 20 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğinde sekiz büyük üretim alanı bulunduğunu, her alanda bira üretmek amacıyla tahıl ve su karışımını ısıtmak için kullanılan iki sıra halinde 40 kadar çömlekten havuz içerdiğini söyledi.Ortak çalışmaya, New York Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nden Dr. Matthew Adams ve Princeton Üniversitesi'nde Eski Mısır Sanat Tarihi ve Arkeolojisi Yrd. Doç. Deborah Vischak başkanlık yaptı.

Adams, eski Mısırlıların kurban törenlerinde bira kullandığını gösteren kanıtlar bulduklarını ve fabrikanın bu bölgede birayla kraliyet ritüelleri yapmak için inşa edildiğini ifade etti. Diğer yandan Mısır Eski Eserler Bakanlığı, 1900'lerin başlarında bu fabrikanın varlığından ilk söz edenlerin İngiliz arkeologlar olduğunu, ancak yerini belirleyemediklerini söyledi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Nil Nehri, Kahire, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mısır'da arkeologlar, 5 bin yıllık bira fabrikası keşfetti - Son Dakika


Son Dakika
12:17 Galatasaray, Leipzig'ten Angelino'yu transfer etmeye yakın
12:13 Okan Buruk'un ağzı kulaklarında! Galatasaray'ın dünyaca ünlü sol beki Angelino, İstanbul'a geliyor
11:53 Fenerbahçe'de ayrılacaklardan yeni takım kurulur! İşte topun ağzındaki 7 yıldız
11:49 Şanlıurfa'da Kızını Üstüne Tiner Döküp Yakarak Öldüren Baba Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Aldı
11:45 Fenerbahçe'den ayrılacaklardan yeni takım kurulur! İşte topun ağzındaki 8 yıldız
11:47 İstanbul'da Metrobüslerdeki Klima Sorunu Vatandaşların Tepkisini Çekiyor
11:44 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı! 1.626 lira seviyesinde işlem görüyor
11:41 Kızını üstüne tiner dökerek yakıp öldüren babaya, ağırlaştırılmış müebbet verildi
11:37 İstanbul'da metrobüslerde çalışmayan klimalar vatandaşı bezdirdi! Tepkiler çığ gibi
11:36 Dolar/TL Yükselişle Başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2023 12:57:32. #1.11#
SON DAKİKA: Mısır'da arkeologlar, 5 bin yıllık bira fabrikası keşfetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement