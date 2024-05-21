Kahire yakınlarında feribot kazası: En az altı kadın hayatını kaybetti

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Kahire yakınlarında bir aracın feribottan kayarak Nil Nehri'ne düşmesi sonucu en az altı Mısırlı kadın hayatını kaybetti.

Yetkililerin açıklamasına göre, Giza ilindeki Monshat el-Kanater kasabasında meydana gelen kazada, araçta yaklaşık iki düzine kişi bulunuyordu ve dokuz yolcu yaralandı. Giza, Büyük Kahire'yi oluşturan üç ilden biridir.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, yaralılardan altısının olay yerinde tedavi edildiği, üç kişinin ise hastanelere sevk edildiği belirtildi. Yaralanmalar hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

Giza Valisi Ahmed Rashed, mikrobusun Nil Nehri'nden çıkarıldığını ve salı günü öğle saatleri itibarıyla kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kazanın nedeni hemen belirlenemedi.

Devlete ait Akhbar gazetesine göre, kazanın meydana geldiği sırada araçta çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık iki düzine yolcu bulunuyordu ve işe gidiyorlardı.

Mısır'da feribot, demiryolu ve karayolu kazaları, genellikle bakım eksikliği ve düzenlemelerin yetersizliği nedeniyle yaygındır. Şubat ayında, Giza'da gündelik işçileri taşıyan bir feribot Nil Nehri'nde batmış ve 15 yolcudan en az 10'u hayatını kaybetmişti.