Mısır'da bir polis, İsrailli turistleri taşıyan otobüse saldırdı! 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonu sonrasında Mısır'ın İskenderiye şehrinde dehşet verici bir olay yaşandı. Mısırlı bir polis memuru İsrailli turistlerin bulunduğu bir otobüse ateş açarak 2 İsrailli turist ve bir Mısırlı tur rehberinin ölümüne neden oldu.

DİPLOMATİK İLİŞKİLER SARSILABİLİR

Ülkede yaşanan şiddet olayı, zaten gergin olan Mısır ve İsrail arasındaki ilişkiler açısından büyük endişe yarattı.

2 İSRAİLLİ TURİST VE MISIRLI TUR REHBERİ ÖLDÜ

Bir grup İsrail turisti için keşif ve kültürel alışverişle dolu olması gereken bir günde, Mısırlı bir polis memuru tarafından ateş açılmasıyla trajedi yaşandı. Turist otobüsüne yönelik aniden gerçekleşen saldırıda 2 İsrailli turist ve bir Mısırlı tur rehberi hayatını kaybetti.

3 HAZİRAN'DA YAŞANAN OLAYI AKILLARA GETİRDİ

Bu olay, zaten gergin olan Mısır ve İsrail arasındaki ilişkilere gölge düşürdü. Bu, İsrail ve Mısır sınırındaki bir şiddet olayında 3 İsrail askeri ve bir Mısırlı sınır muhafızının hayatlarını kaybettiği 3 Haziran'da yaşanan benzer bir olayı hatırlattı.