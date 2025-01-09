Mısır'da firavunları tedavi eden doktorun "büyüleyici" mezarı keşfedildi - Son Dakika
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Dünya

Mısır'da firavunları tedavi eden doktorun "büyüleyici" mezarı keşfedildi

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Mısır'da yaklaşık 4 bin yıl önce firavunları tedavi eden büyücü doktorun mezarı keşfedildi. Hekim Teti Neb Fu'ya ait olduğu belirlenen mezarın duvarında çanak çömlekler, mücevherler, cenaze töreni sahneleri ve boyalı bir sahte kapı yer alıyor.

09.01.2025 11:25  Güncelleme: 11:34
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Mısır'ın eski Sakkara eyaletinde yaklaşık 4 bin yıl öncesine ışık tutan kazı çalışması yapıldı. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, kazı çalışmalarında firavunları tedavi eden bir doktorun mezarının keşfedildiğini duyurdu.

Mısır'da firavunları tedavi eden doktorun 'büyüleyici' mezarı keşfedildi

"MEZAR SANAT ESERLERİYLE SÜSLENMİŞ"

Bakanlık, "Mezar, güzelce boyanmış sahte bir kapı ve cenaze töreni sahneleri de dahil olmak üzere çarpıcı oymalar ve canlı sanat eserleriyle süslenmiştir." açıklamasında bulundu. Arkeologlar, mezarın üzerindeki oymalardan, mezarın altıncı hanedanlıktan Kral 2. Pepe döneminde, yaklaşık MÖ 2305 ile MÖ 2118 yılları arasında yaşamış olan hekim "Teti Neb Fu"ya ait olduğu sonucuna vardılar.

Mısır'da firavunları tedavi eden doktorun 'büyüleyici' mezarı keşfedildi

ŞİFACI VE BÜYÜCÜ OLARAK TANINIYORDU

Mezar, Antik Mısır'ın altıncı hanedanına ait kraliyet mensuplarının mezarlarıyla birlikte keşfedildi. Lahit üzerindeki yazılar, Teti Neb Fu'nun "saray başhekimi", "tıbbi bitkiler müdürü" ve "baş diş hekimi" gibi unvanlara sahip olduğunu gösteriyor. Lahitte yazılı unvanlara göre Teti Neb Fu, zehirli akrep ve yılan ısırıklarını iyileştiren tanrıça Serket'in rahibi ve "büyücüsü" olarak da tanınıyordu. Bu, onun dönemin tıp uygulamalarında ileri düzeyde bir şifacı olarak görüldüğünü ve mistik yöntemlerle şifa verdiğini gösteriyor.

Mısır'da firavunları tedavi eden doktorun 'büyüleyici' mezarı keşfedildi

TARİHİN EN İLERİ TIBBİ UYGULAMALARI

Antik Mısırlılar, tıbbi bilgileriyle çağlarının ötesindeydi. Eski metinler, onların diş dolguları yapabildiğini, kadın hastalıklarını tedavi ettiğini ve hatta diyabet ile kanseri teşhis edebildiğini ortaya koyuyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırmada, Mısırlıların dini ritüellerle modern cerrahiye benzeyen işlemler uyguladığına dair kanıtlar bulundu.

Mısır'da firavunları tedavi eden doktorun 'büyüleyici' mezarı keşfedildi

MISIR KRALLIĞININ TIBBA VE BÜYÜYE DUYDUĞU SAYGININ KANITI

Bakanlık, keşfin antik Mısır kültürü ve günlük yaşamı hakkında yeni bilgiler sağladığını belirtti. Arkeologlar, Teti Neb Fu'nun özenle hazırlanmış mezarının, eski Mısır krallığının hem tıbba hem de büyüye saygı duyduğunu gösterdiğini söyledi.

Yaklaşık 7,3x1 kilometrelik bir alanı kapsayan Sakkara, Antik Mısır kraliyet ailesinin en önemli mezarlıklarından biri olarak kabul ediliyor. Dünyanın en eski piramidi olarak bilinen Djoser Basamaklı Piramidi de burada yer alıyor.

Mısır\'da firavunları tedavi eden doktorun "büyüleyici" mezarı keşfedildi

Kültür Sanat, Mısır, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mısır'da firavunları tedavi eden doktorun 'büyüleyici' mezarı keşfedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • YUSUF CANER:
    Hz Musa çıktı firavunların kafa tuttu. o güzelim medeniyet yok oldu gitti. yerine yobaz yahudiler sonra hiristiyankar ve işit kafalılar geldi 8 12 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Nefertiti sadakatinizi takdir ediyor ! 6 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    yahudıler ıngılızler zengın oluyor 1 1 Yanıtla
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