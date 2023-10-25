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Mısır, İsrail sınırında gövde gösterisi yaptı - Son Dakika

Mısır, İsrail sınırında gövde gösterisi yaptı

Son Güncelleme: 25.10.2023 17:19

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, çatışmaların Orta Doğu'ya sıçrama ihtimaline karşılık Mısır askeri gücünü görkemli bir törenle tanıttı.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar şiddetini artırırken, bölgede gerilim tavan yaptı. Savaş çanlarının çalındığı Orta Doğu'da son olarak Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, İsrail sınırına yakın bulunan Süveyş'teki 4. Zırhlı Tümeni'nde denetim gerçekleştirdi.

ORTA DOĞU'DA SAVAŞ ÇANLARI ÇALIYOR

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'na Gazze'yi bombalayarak yanıt veren İsrail ordusu, günlerdir katliam yapıyor. İsrail'in saldırılarında binlerce kişi hayatını kaybederken bölgede gerilim tavan yaptı.

SİSİ, İSRAİL SINIRINDAKİ TÜMENİ DENETLEDİ

İsrail'in olası kara harekatına karşı bölgede yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, Mısır ordusunun İsrail sınırına yakın bulunan Süveyş'teki 4. Zırhlı Tümeni'ni denetledi.

Mısır'dan İsrail sınırında gövde gösterisi

DENETİM GÖVDE GÖSTERİSİNE DÖNÜŞTÜ

Sisi'nin denetimi sırasında Mısır ordusuna ait görüntüler dikkat çekti. Söz konusu görüntüler "İsrail'e karşı gövde gösterisi" yorumlarına neden oldu.

"MİLLİ GÜVENLİĞİ KORUMAYI AMAÇLIYOR"

Denetim sırasında bir de açıklama yapan Sisi, "Mısır ordusu, gücü, statüsü, yeteneği ve verimliliği ile Mısır'ı ve milli güvenliğini korumayı amaçlıyor. Ben Mısırlılara zor kullanımını mantıklı, bilgece ve zulme kaçmadan kullanmanın önemli olduğunu söylüyorum. Mısır, Gazze Şeridi'ndeki tırmanmayı kontrol etmekte olumlu bir rol oynuyor ve durumu sakinleştirmeye ve ateşkes sağlamaya çalışıyor. Gazze Şeridi'ndeki sivil halka gerekli yardımı sağlamak ve onların acılarını hafifletmek için büyük çaba harcıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika Dünya Mısır, İsrail sınırında gövde gösterisi yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır, İsrail sınırında gövde gösterisi yaptı - Son Dakika
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