MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti - Son Dakika
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Dünya

MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti

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Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki yeni hükümet ile Türkiye arasında üst düzey temaslar yoğunlaşırken; Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşmek üzere Şam'a gitti.

26.01.2025 19:50  Güncelleme: 20:08
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Suriye'de HTŞ öncülüğündeki muhalif grupların Beşar Esad rejimini devirmesinin ardından yeni hükümet, birçok alanda yeni adımlar atarken; Türkiye'den üst düzey isimler de Suriye'ye giderek temaslarını sıklaştırıyor.

İBRAHİM KALIN ŞAM'DA

Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, beraberindeki heyet ile birlikte Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşmek için Şam'a gitti.

Şam'da gerçekleşen ziyarette ikili ilişkiler?, terör ve yeniden inşa süreçlerine dair fikir alışverişi yapıldığı öğrenildi.

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Suriye'deki Dışişleri Bakanlığı'nın X'teki hesabından yapılan paylaşıma göre, MİT Başkanı Kalın ve beraberindeki heyet Şam'da yeni yönetimin lideri Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ve Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattap ile görüştü.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'den başkent Şam'a ilk üst düzey ziyaret Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın tarafın yapılmıştı. Kalın Şam'daki Emevi Camii'nde namaz kılmıştı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam\'a gitti

Uluslararası İlişkiler, İbrahim Kalın, Güvenlik, Politika, Türkiye, Hükümet, Suriye, Dünya, Şara, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Çelikk:
    Ne Var Bu Şam'da Anlamadım Gitti.. Türkiye Ne Halde 42 128 Yanıtla
    Esentepe:
    Sen anlamss7n 5 3
    ÖTÜKEN null:
    beyin onu düşünemiyorsa fazla yorma. 5 3
    Tayyar Çalışkan:
    sende öylediyenlerle gendi derdinize bakın orda is cok 6 0
    Esentepe:
    Sen anlamissin 3 1
  • Mehmet Yılmaz:
    açın sınırları birleşin gitsin 118 19 Yanıtla
  • Murat Tulum:
    Kardeşim Kolani derken sonrada Terörist ve Katil Colani olmasın aman. 24 97 Yanıtla
  • Semih Tokuç:
    orada kal bize faydan yok onlar din kardeşin kendi vatandaşın kaz bir kısmı koyun nasılsa 26 90 Yanıtla
    İlyas null:
    hadilen zirto 1 1
  • Talat Yelbuz:
    TRUMP BUNLARA GOREV YAZDI ORALARLA SIZ ILGILENIN BENIM ISIM COK DEDI 20 91 Yanıtla
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