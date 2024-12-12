61 yıllık Baas rejiminin devrildiği Suriye'de tarihi günler yaşanıyor. Yaşanan iç savaş sürecinde Suriye'deki sivil halka her daim desteğini sürdüren Türkiye'den bugün Başkent Şam'a önemli bir ziyaret gerçekleşti.
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Emevi Camii'ni ziyaret eden Kalın'ın camide namaz kıldığı öğrenildi.
İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet Emevi Camii'nde namaz kıldı. İbrahim Kalın ve beraberindeki Türk heyetinin Emevi Camii'nde coşkuyla karşılandığı anlar kameralara yansıdı.
Son Dakika › Dünya › MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde - Son Dakika
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