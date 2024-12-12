MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde - Son Dakika
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Dünya

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde

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MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki Türk heyeti, Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Heyet, ziyaretlerinin bir parçası olarak tarihi Emevi Camii'nde namaz kıldı.

12.12.2024 17:29
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61 yıllık Baas rejiminin devrildiği Suriye'de tarihi günler yaşanıyor. Yaşanan iç savaş sürecinde Suriye'deki sivil halka her daim desteğini sürdüren Türkiye'den bugün Başkent Şam'a önemli bir ziyaret gerçekleşti.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Emevi Camii'ni ziyaret eden Kalın'ın camide namaz kıldığı öğrenildi.

EMEVİ CAMİİ'NDE NAMAZ KILDILAR

İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet Emevi Camii'nde namaz kıldı. İbrahim Kalın ve beraberindeki Türk heyetinin Emevi Camii'nde coşkuyla karşılandığı anlar kameralara yansıdı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam\'daki Emevi Camii\'nde

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Son Dakika Dünya MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Harun Çelik:
    Ekepe reklamlarını izliyoruz 58 76 Yanıtla
  • Levent acar:
    La ilahe ilallah Muhammed’in Resulullah allahu ekber 65 34 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Elhamdulillah. 72 21 Yanıtla
  • vasfi demir:
    koyunlar oooo ekonomi süper 40 52 Yanıtla
  • Salih Öztürk:
    Yüce Rabbim Devletimize, milletimize ve Askerimize zeval vermesinn ???????????? 54 25 Yanıtla
  • Nedim Kalın:
    Zaten ordaydık. 46 15 Yanıtla
  • Muzaffer Kızıl:
    He he 20 32 Yanıtla
  • Murat YILMAZ:
    ALLAH kabul etsin de bundan bize ne? Herkesin kıldığı namaz, ettiği dua, işlediği günah kendine.. 22 22 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    İSRAİL ADIM ADIM İŞGAL EDİYOR, BIZIMKILERIN DERDINE BAK 17 18 Yanıtla
  • Fatih Kandemir:
    babalar sözünü tutar ?? 19 9 Yanıtla
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