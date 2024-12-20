Suriye'de silahlı muhalif grupların 27 Kasım'da başlattığı operasyon Beşar Esad rejimini devirirken bölgede dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
HTŞ lideri Colani önderliğinde büyük bir değişimin yaşandığı Suriye'ye Türkiye adına ilk resmi ziyaret MİT Başkanı İbrahim Kalın tarafından gerçekleştirilmişti.
12 Aralık Perşembe günü başkent Şam'a giden Kalın, Emevi Camii'nde şükür namazı da kılmıştı. MİT Başkanı Kalın'ın ardından bir kritik isim daha Suriye'ye gidiyor.
G-8 zirvesi için Mısır'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönüş yolunda uçakta gazetecilere dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
HTŞ lideri Colani başta olmak üzere yeni Suriye yönetiminde yer alan isimlerle iletişimi başlattıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'ye gideceğini ifade edip "Yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar" dedi.
Son Dakika › Dünya › MİT Başkanı Kalın'ın ardından Hakan Fidan da Suriye'ye gidiyor - Son Dakika
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